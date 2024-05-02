廣東4月降雨破紀錄 梅州雨量是常年3.5倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海2日電）廣東梅大高速公路崩塌已造成48人死亡，儘管崩塌原因仍待公布，但專家指連續降雨有可能引發路面塌陷。今年以來，廣東降雨顯著偏多，梅州市4月的平均雨量更是常年的3.5倍。

澎湃新聞報導，廣東省氣象服務中心今天發布今年1至4月全省降雨情況。數據顯示，1月1日至4月30日，廣東降雨顯著偏多，全省平均雨量641.7毫米，較常年同期（394.5毫米）偏多63%，為歷史同期第4多。

其中，4月1日至30日，廣東全省平均雨量497.4毫米，打破4月雨量歷史紀錄，較常年同期（176.8毫米）顯著偏多181%，具有突發性和極端性強的特點。廣東在4月出現過4次強降水過程。

數據顯示，4月份，廣東省河源、韶關、清遠、惠州、廣州、梅州、東莞、汕尾、揭陽、肇慶、潮州共11個地級市平均雨量打破當地4月歷史紀錄。這次因梅大高速公路嚴重交通事故而受到注意的梅州市，雨量是常年的3.5倍。

廣東梅大高速公路1日凌晨發生路面塌陷，多輛車閃避不及墜落山坡。截至2日下午2時，已發現23輛車陷落，48人死亡，另有3人DNA待進一步確認；30人受傷，目前無生命危險。

財新網報導，梅大高速公路西起梅州市梅縣區程江鎮，東至大埔縣西河鎮粵閩交界處。梅大高速往大埔方向，可以見到多個山頭發生滑坡（山崩），黃土裸露，因距離公路較遠未影響交通。此次塌陷事故發生在大埔縣茶陽鎮，該鎮政府一名工作人員稱，當地這幾天有連續降雨，雨勢很大。

報導引述一名長期從事災害救援的人士說，連續降雨有可能引發路面塌陷，但需要進一步勘查分析。

氣象部門預計，3日至5日，廣東省還有大雨到暴雨，並伴有短時大風和局地冰雹等強對流天氣。廣東省預警中心提醒，注意防禦強降水及山體滑坡、崩塌和山洪、積水及中小河流洪水等災害。（編輯：楊昇儒）1130502