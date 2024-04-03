中國江西強風災害已釀7死 經濟損失6.6億元

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（中央社台北3日電）中國江西近期發生強風、冰雹災害，根據官方發布，截至3日中午已經造成7人死亡，9.3萬人受災，災害造成的經濟損失達到人民幣1.5億元（約新台幣6.64億元）。

綜合央視、中新社報導，江西省應急防汛指揮部今天指出，開始於3月31日的風雹災害（強風與冰雹共同發生），已經造成南昌、九江等9個地級市的54個縣共9.3萬人受災、7人死亡，緊急避險轉移552人，緊急轉移安置263人。

這波災害並導致12戶房屋倒塌、90戶房屋嚴重損壞、2751戶房屋出現一般損壞，直接經濟損失人民幣1.5億元，詳細災情還在進一步統計核查中。

江西省南昌市3月31日凌晨突然出現強對流天氣引發的劇烈強風，衝擊高樓層住戶。其中，偉夢清水灣小區內就有窗戶遭吹落，導致強風灌入屋內，造成3人被吹出屋外喪生的慘劇。

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4月2日晚間6時，中國中央氣象台發布強對流天氣橙色預警，指華中、華東、華南地區從2日夜間至3日，會出現強對流天氣，最大風力超過12級，是2013年以來中國發布的第1個強對流橙色預警。

根據中國官方定義，強對流天氣「橙色預警」是指，預測未來24小時3個以上相鄰省區的部分地區，將出現10級以上雷暴大風或冰雹，且局部地區可能出現12級以上雷暴大風或直徑5公分以上冰雹或強龍捲風。（編輯：吳柏緯/謝怡璇/邱國強）1130403