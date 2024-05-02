廣東梅大高速公路事故 死亡人數攀升到48人

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（中央社記者呂佳蓉北京2日電）中國廣東梅大高速公路發生嚴重交通事故，截至今天下午2時，有48人死亡，30人受傷，目前救援工作仍在進行。

據陸媒澎湃新聞，今天下午，廣東梅州市召開記者會，通報梅大高速公路路面塌方救援救治情況。在記者會上，當地官員向遇難者默哀。

廣東梅大高速公路大埔往福建方向1日凌晨發生路面塌陷，多輛車閃避不及墜落山坡。

梅州市委書記馬正勇在記者會上表示，截至2日下午2時，已發現23輛車陷落，48人死亡，另有3人DNA待進一步確認；30人受傷，目前無生命危險。經排查，傷亡人員中暫未發現有外籍人士。

梅州市市長王暉指出，災害發生後，共調派應急、公安、消防、衛健、交通、通訊等各類救援力量577人，調集各類救援車輛64輛，對事故地區展開地毯式搜救，未發現客車等大型車輛。目前，救援工作仍在有序進行中。

據報導，梅州市統籌安排衛健部門專班進駐救治醫院，開通傷員救治「綠色通道」，緊急調配救治專家和物資，現場共組織12名省級醫療專家、20名市級醫療專家、30輛救護車、200多名醫護人員展開多學科會診。（編輯：陳鎧妤）1130502