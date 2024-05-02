廣東梅大高速公路崩塌 官方下令堅決防範重演

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（中央社台北2日電）廣東連日豪雨導致梅大高速公路崩塌造成重大傷亡後，中國國家防總辦公室及國務院安委會辦公室等單位先後召集會議及下發通知，要求強化山洪和地質災害防範，堅決防範遏制類似事故災害發生。特別是重要幹道若無法確保安全，要堅決封閉。

綜合中國媒體報導，中國國家防總辦公室、應急管理部今天組織中國氣象局、水利部、自然資源部、交通運輸部等單位聯合會商，以視訊調度廣東、湖南等重點省分，研判近期豪雨過程及發展趨勢，研究部署「五一」假期華南、江南、東北等重點地區防汛救災工作。

氣象部門預測，5月3至5日，中國西南地區東部、江淮、江南、華南等地有大到豪雨，江南中部和南部、華南中北部局部地區並有大豪雨，並伴隨短時間強降水、雷暴大風、冰雹等強烈對流天氣；5至6日，遼寧、吉林中東部、黑龍江東南部等地則有中到大雨，局部地區更有豪雨。

上述單位會商指出，本波南方降雨過程雨區重疊，且江河湖庫水位高，致災風險高，加上假期出行人數多，防範難度大，有關地區要堅決打好防汛攻堅戰。各地、各部門要密切監視雨情、汛情發展變化，嚴格落實預警響應聯動和直達基層責任人的臨災預警機制。

會商強調，要強化山洪和地質災害防範，提前果斷轉移受威脅群眾；並確實做好江河洪水防禦，加強防洪工程巡查防守，發現險情「及時搶護、高效處置」；並抓緊對城市低窪地區展開隱患清查，做好地下空間出入口的擋水防洪措施。

中國國務院安委會辦公室下發通知強調，各地、各單位要深入查找當前安全防範工作的薄弱環節和缺陷，採取有力措施堅決消除重大事故隱患、有效管控重大安全風險。

這項通知特別要求，要進一步強化交通運輸領域安全防範，深入分析研判汛期交通運輸領域安全風險特點。特別要聚焦高速公路、重要國道省道幹道、鐵路沿線、城市軌道交通等重點，加大巡查監測和安全隱患清查力度，不能確保安全的要堅決採取封閉、封停等措施。

同時，要確實強化建設中交通基礎設施的汛期施工安全管理，及時將易受洪水、土石流、山體崩塌侵襲的施工駐地和作業工寮，搬遷至安全位置。

通知強調，要進一步強化突發事故災害應對處置，加強會商研判，提高極端惡劣天氣和災害預報預警水準，落實預警和跟蹤核實機制。要全面排查水庫、尾礦庫、重要引調水工程、涉山涉水旅遊景點等重點部位風險隱患，加大災害治理力度。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130502