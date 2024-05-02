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廣東高速公路事故 習近平指示確保社會大局穩定

2024/5/2 13:17（5/2 13:32 更新）
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（中央社記者呂佳蓉北京2日電）據中國央視新聞報導，中共總書記習近平對廣東梅州市梅大高速公路茶陽路段塌方災害做出「重要指示」，表示要全力做好現場救援傷害救治，確保社會大局穩定。

廣東梅州在「五一長假」發生重大交通事故，由於連日南方強降雨，廣東梅大高速公路茶陽路段在1日凌晨2時許發生路面坍塌，致使多輛車困，現已致36死。

中國央視新聞今午發布訊息，指出習近平對梅大高速公路茶陽路段塌方災害作出重要指示，要求全力做好現場救援傷員救治，及時排查處置風險隱患，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

根據陸媒財新網、新京報媒體報導，事故現場的塌方處像是被撕開了一個大口，現場雖已看不見陷落的車輛，路面的泥土堆裡混雜著燒黑的汽車殘骸，現場仍能聞到焦糊味。

截至5月2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷。（編輯：唐佩君）1130502

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