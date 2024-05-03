廣東梅大高速救援困難多 地質條件複雜機具難發揮

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（中央社台北3日電）中國廣東梅大高速公路發生嚴重交通事故，至今已造成48人死亡，救援行動仍在持續。官方坦言，本次現場救難面臨地質條件複雜、大型機具難發揮等5大難點，且救援過程中極易發生次生災害。

廣東梅大高速公路大埔往福建方向1日凌晨發生路面塌陷，多輛車閃避不及墜落山坡。

據21世紀經濟報導，2日下午，廣東梅州市召開記者會，通報梅大高速公路路面坍方救援救治情況。梅州市應急管理局黨委書記溫勇登坦言，這次坍方災害救援共有5個主要難點和風險。

他說，首先是「涉事車輛較多、人員較多」。截至2日下午2時，初步發現災害造成23輛汽車陷落，目前經搜救已確認的司機與乘客人員達78人。在車輛陷落過程中，部分車輛被泥土掩埋，無法在第一時間發現被困車輛和人員。

第二是「救援作業面較窄，前期大型救援裝備難以發揮作用」，他表示災害坍方區域狹長，陷落車輛大部分集中在坍方區附近，再加上近期強降雨多，現場土質疏鬆，大型救援裝備難以進入核心救援區。

溫勇登說，第三是「涉事部分車輛發生燃燒，大部分被泥土掩埋」，增加了救援難度；第四是「救援現場周邊地質條件複雜」，因持續長時間強降雨，造成救援現場土壤含水量高，救援過程中極易發生次生災害。

最後一點則是「現場組織難度大」，由於救援現場彙集了577名救援人員、救援設備84台，既有公安、消防、應急、衛生等部門，組織協調指揮任務重、難度大。

溫勇登強調，已經協調國家、省地質專家趕赴現場，進行災害現場調查，評估災害體及其周邊坡體穩定性，劃分安全區域和危險區，建立危險區5個人工觀測點，架設2個儀器設備觀測點，對災害體及其周邊坡體進行24小時監測。同時，持續加強對大埔茶陽的氣象監測和預報預警，每小時滾動發布天氣實況和天氣預報。

另據新華社報導，中國國務院副總理張國清於2日下午趕赴現場指導坍方災害應急處置工作。

他強調要深刻汲取災害教訓，切實舉一反三，全力做好災害防範應對，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。要全面排查高速公路、鐵路沿線、景區設施等因長時間強降雨引發的風險隱患，加強砂土路基、邊坡護坡、橋樑隧道等高風險地點巡查和動態監測，涉險路段和設施除險加固，切實把問題解決在成災之前。（編輯：吳柏緯/廖文綺）1130503