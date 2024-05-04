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中國廣東暴雨成災 4隻鱷魚一度逃出養殖場

2024/5/4 18:05（5/4 18:56 更新）
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中國廣東省爆雨成災，中山市神灣鎮宥南村一鱷魚養殖場外牆崩塌、場內淹大水，4隻鱷魚一度逃出場外。（圖取自央視新聞微博weibo.com）
中國廣東省爆雨成災，中山市神灣鎮宥南村一鱷魚養殖場外牆崩塌、場內淹大水，4隻鱷魚一度逃出場外。（圖取自央視新聞微博weibo.com）
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（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中國廣東省爆雨成災，中山市今天部分路段水淹至成人腰部，車輛被淹沒。受強降雨影響，中山一間鱷魚養殖場外牆崩塌，4隻鱷魚一度逃出，躍為熱門新聞。

據央視新聞報導，廣東省中山市神灣鎮農業部門通報，受強降雨影響，神灣鎮宥南村一鱷魚養殖場外牆崩塌、場內淹大水，4隻鱷魚逃出場外。

當地消防、緊急應變等多部門前往進行全面排查，並通知轄區居民不外出。

據南方日報，截至下午5時，逃出養殖場的4隻鱷魚已全部被趕回池內。消防人員等已進入場內處理，暫未收到人員受傷情況。

廣東多地今天持續暴雨，官方先後對中山市、珠海市、江門市、恩平市及陽江市的多區發出暴雨紅色預警。

據中國網上影片顯示，中山多地出現嚴重淹水情況，多輛汽車泡在水中，並且因積水拋錨而需由人推動，甚至有車直接被沖走。

廣東省氣象局示警，目前廣東全省土壤含水量高，發生地質災害的風險高，預計降雨將持續至5日，需加強監測預警防範。（編輯：楊昇儒）1130504

#中國
#中山市
#廣東省
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