梅大高速坍方事件後 廣東宣布對鐵公路大規模排查

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（中央社台北4日電）中國廣東梅大高速公路事故救援行動仍在持續，廣東省交通運輸廳於2日晚間宣布針對省內的公路、鐵路與水路地質災害隱患進行大規模排查，要求針對不穩定邊坡等情形，及時加固修復。

廣東梅大高速公路大埔往福建方向1日凌晨發生路面塌陷，多輛車閃避不及墜落山坡。根據官方最近一次通報，截至5月2日下午2時，塌方事故已致48人死亡、30人受傷。

綜合第一財經、香港01報導，廣東省交通運輸廳2日印發「全省公路鐵路水路及沿線地質災害風險隱患再排查再整治工作方案」，對全廣東省的公路、鐵路、水路等交通基礎設施，展開大規模排查。

根據這項方案，由於近期廣東省強降雨情形多，應持續強化高速公路、普通國省道、農村公路養護巡查排查力度，加強對強降雨高危地區、高危路段的檢查和日常監測，重點關注臨江沿河、高填深埋、軟基路段、路外深溝路段、橋梁隧道、連續長陡下坡、急彎陡坡、高邊坡等高風險路段，做好觀測預警等工作。

方案還要求，要針對公路、鐵路等設施防排水系統的全面再檢查，防止強降雨導致的地表水、地下水流入崩塌區域、損毀路基。同時，加強雨季邊坡巡查和動態監測，根據監測報告及時採取措施處置不穩定邊坡，坍塌邊坡應及時加固修復。

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報導另提及，廣東梅州市委常委會在3日下午召開擴大會議，市委書記馬正勇強調，「要堅持實事求是，全力做好相關調查，給人民群眾一個負責任的交代」。

會議也呼應了上述的整治方案，強調要迅速對高速公路、國省道及沿線地質災害風險隱患進行排查，加強橋梁、隧道、涵洞、高邊坡、急彎陡坡、臨水臨崖等路段的巡查監控，增設安全護欄和警示標誌，確保道路暢通，人員車輛通行安全。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130504