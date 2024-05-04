香港、澳門發布暴雨警告 兩地下午均停課

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（中央社台北4日電）香港天文台今天上午發布紅色暴雨警告信號，並於中午表示珠江口的強雷雨區逐漸移動，預計會影響香港，下午警告信號可能升級。而澳門於上午一度發布黑色暴雨警告信號。澳門及香港均宣布下午停課。

香港天文台今日上午8時55分發布紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已記錄或預料將會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能會持續。

香港天文台今日中午12時發布稱，位在珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，預計未來1至2小時會影響香港。若強雷雨區繼續接近香港並維持強度，香港天文台有機會在未來1至2小時發出黑色暴雨警告信號。

香港的「暴雨警告信號」由香港天文台發布，以每小時的測得或是預測降雨量不同，區分為3級。每小時雨量超過30毫米為「黃色」；每小時雨量超過50毫米為「紅色」；每小時雨量超過70毫米為「黑色」。

據香港商報網及星島日報報導，香港警方及消防處已接獲超過20起淹水狀況，主要來自西貢、將軍澳一帶。

今日早上7時許，將軍澳坑口道近明愛黃耀南中心有大片道路擋土牆山泥傾瀉，堵塞行人道及部分馬路，坑口道目前來往全線封閉。

另外，香港新界將軍澳環保大道數據中心附近的停車場淹水，黃泥水淹過車頭保險桿，附近路段也受洪水圍困。將軍澳工業邨也出現嚴重淹水情形，附近山坡山水如瀑布般傾瀉流出，十分洶湧。

香港政府新聞公報網今日早上10時許通報，由於紅色暴雨警告信號生效，宣布香港所有學校今日下午停課，並在安全情況下才可讓學生回家。

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而澳門氣象局也於今日中午11時左右，一度發布黑色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強，低窪地區有嚴重淹水情形，並呼籲市民應留在安全的室內場所，並提防因暴雨引起的災害。

澳門特區政府教育及青年發展局也表示，因暴雨關係，按規定，中、小、幼及特殊教育下午停課，校方應確保校舍開放及安排人員照顧已返抵學校的學生，直至情況適宜學生安全回家為止。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130504