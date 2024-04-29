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肯亞數週暴雨釀南部水壩潰堤 房屋遭沖毀至少45死

2024/4/29 21:22（4/29 21:48 更新）
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水壩潰堤後，1名男子手持木棍渡河。（路透社）
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（中央社奈洛比29日綜合外電報導）肯亞當局疲於應付連續數週暴雨引發的山洪之際，洪水致使當地南部一座水壩潰堤，大水沖毀房屋和車輛，並造成至少45人喪命。

美國有線電視新聞網（CNN）稍早報導，水壩潰堤造成至少35死和數十人失蹤。法新社隨後引述肯亞警方的說法指出，至少有45人喪生。

鄰近水壩的納庫魯郡（Nakuru County）首長基希卡（Susan Kihika）告訴CNN，搜救團隊正在本地的麥馬休鎮（Mai Mahiu）附近挖掘泥巴和殘磚碎瓦，試圖找出生還者。她警告，死亡人數可能大幅攀升。

基希卡表示，隨著洪水沖走民眾並毀壞住宅，麥馬休鎮面臨嚴峻情況，「我們正在努力控制局勢，儘管情況有點令人難以招架，但我們正在盡力找回特別是被沖走的民眾，因為我們認為有些人還活著」。

她指出，肯亞首都奈洛比以北30多公里處的麥馬休鎮一直處於艱困情勢，因為近來暴雨造成道路交通中斷。搜救團隊正在清除殘磚碎瓦，試圖找到生還民眾和運出罹難者遺體。

肯亞紅十字會（Kenya Red Cross Society）今天表示，在山洪侵襲卡木契里村（Kamuchiri）後，當地數名居民被送往麥馬休鎮一家醫療機構。

紅十字會並表示，「洪水據報來自附近一條決堤的河流」。

水壩潰堤後洪水沖毀房屋，居民站在廢墟前。（路透社）
水壩潰堤後洪水沖毀房屋，居民站在廢墟前。（路透社）

肯亞自3月中以來持續降下暴雨，而過去一週雨勢加劇，引發大規模洪患。

洪水幾乎侵襲肯亞半數地區，至少13萬1450人受到影響。

從洪水重災區奈洛比傳來的影像和影片顯示，民眾受困在屋頂上，或者在被山洪沖毀的房屋中搶救貴重物品。

另一段影片顯示，肯亞最長河流塔納河（Tana River）周遭發生大規模洪水，周圍大部分地區成水鄉澤國，道路、建築物及車輛都泡在水中。

肯亞教育部今天宣布，所有中小學新學期開學時間延後一週至5月6日。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130429

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