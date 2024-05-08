法院裁定港府勝訴 「願榮光歸香港」成禁歌

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（中央社記者張謙香港8日電）香港當局之前就申請禁播「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」（Glory to Hong Kong）的司法案提出上訴，今天法院裁定港府勝訴。

綜合香港媒體的報導，高等法院上訴庭下午裁定政府上訴得直（勝訴）並批出禁制令。

在這起上訴案中，上訴方律政司指原審法官忽略了禁制令能夠阻止歌曲傳播，以及預防及制止危害國家安全行為，也錯誤認為禁制令沒有效用，以及產生「寒蟬效應」。

在「反送中」爆發4年後，港府於去年6月向法庭申請禁制令，要求禁止4項與「願榮光歸香港」有關的非法行為。

港府指出，有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期也多次被錯誤表述為香港「國歌」，對中國國歌「義勇軍進行曲」造成侮辱，並對中國和特別行政區造成嚴重損害。

大致而言，港府申請的禁制內容是任何人不得以任何方式廣播、表演、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲。

但港府的申請於同年8月遭高院原訟庭駁回（敗訴），法院拒絕批出禁制令，律政司其後提出上訴。（編輯：廖文綺）1130508