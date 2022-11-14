亞洲7人橄欖球賽 中國國歌變「願榮光歸香港」

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亞洲7人橄欖球賽13日由南韓對陣香港，賽前進行播放中國國歌環節時，卻響起與反送中示威活動相關的「願榮光歸香港」。（圖取自AsiaRugbyLive YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社台北14日電）亞洲7人橄欖球賽昨日由南韓對陣香港，當應演奏中國國歌時卻響起與反送中示威活動相關的「願榮光歸香港」歌曲，香港政府表示抗議，主辦單位指是一名初級人員的人為錯誤所致。

綜合港媒報導，昨天在南韓仁川舉行的亞洲7人欖球系列賽賽事中，賽前進行播放中國國歌環節時，現場卻響起與2019年與反送中示威相關的「願榮光歸香港」歌曲。影片中可見隨歌曲演奏，代表香港特別行政區區旗的紫荊花旗緩緩升起，而香港球員中不少是外籍球員，演奏一開始時有些球員左右張望，不知是否發現國歌出包，但大家臉上沒有透露出特別神情。

對此事件，港府今天凌晨發表聲明，指主辦機構將一首與2019九年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。

政府發言人表示：「中國國歌是我們國家的象徵。主辦機構有責任確保我們的國歌得到應有的尊重。我們已於昨晚以書面要求香港欖球總會嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲橄欖球總會（Asia Rugby） 表達我們的極度不滿。」

港府指出，根據香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉。他們確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。

另香港7人欖球隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構。主辦機構在賽事完畢後，已立即在場館內公開致歉，並在香港欖球代表隊在贏得今站冠軍後出席的頒獎禮上播放正確的中國國歌。

事發後，大批港人在網路發文，其中不少人叫好，另酸港府連歌名都不敢說出口，又說難道港府認為國安法全球適用嗎？（編輯：唐佩君/周慧盈） 1111114