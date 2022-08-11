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香港過去一年逾11萬人離港 移出人數再增加

2022/8/11 18:01
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（中央社記者張謙香港11日電）官方統計數字顯示，今年中香港人口為729萬1600人，較去年中減少12萬1500人，降幅為1.6%；期間有超過11萬人離港，較2020年中到2021年中的離港人數增加2萬多人。

統計處今天發布的數字顯示，本地人口下跌由自然減少（死亡多於出生）及香港居民淨移出（移入少於移出）構成。

與去年中比較，今年中本地死亡人口多於出生人數，兩相加減，自然減少2萬6500人；淨移出的香港居民則有11萬3200人，淨移入為1萬8300人。

政府發言人說，本地人口自然減少率有所擴大，過去5年，出生人數由2017年中的5萬9500人下降至今年中的3萬5100人。

出生人數下降，是受到COVID-19（2019冠狀病毒病疫）影響。與此同時，疫情也影響人口的移入。

發言人又說，居民淨移出的目的有移民、工作和讀書，當中沒有細分數字，原因是香港居民在離境時不需要向政府申報外遊目的。

因此，政府沒有港人移居外地的直接統計數字。

發言人說，香港作為國際城市，人口的流動性一直很高。

而根據去年8月官方發布的統計數字顯示，香港從2020年中到2021年間，香港居民淨移出8萬9200人。（編輯：張淑伶）1110811

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