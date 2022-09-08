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香港反送中羊村繪本案 5名被告煽動罪成立

2022/9/8 11:52（9/8 12:02 更新）
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香港「羊村繪本案」為去年7月言語治療師總工會人員因出版繪本遭起訴煽動相關罪名，法院8日裁定成立。（圖取自facebook.com/TheGUHKST）
香港「羊村繪本案」為去年7月言語治療師總工會人員因出版繪本遭起訴煽動相關罪名，法院8日裁定成立。（圖取自facebook.com/TheGUHKST）
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（中央社記者張謙香港8日電）香港5名語言治療師因在「反送中」運動期間發行兒童繪畫支持示威者，昨天被法院裁定發布煽動刊物罪名成立，預料本週稍後判刑。

5名被告是香港言語治療師總工會成員，昨天被區域法院裁定相關罪名成立，法官待求情後將會另行宣判。

去年7月，警方依刑事罪行條例逮捕了5名被告，指控他們出版「反送中」煽動性繪畫，意圖美化暴力，把涉嫌犯罪者英雄化，以及煽動兒童憎恨政府和司法制度。

警方國家安全處高級警司李桂華當時向記者說，被捕者自前年6月至去年3月出版了3本兒童繪畫，內容涉及「反送中」運動及去年12名因偷渡而被中國大陸逮捕的「反送中」抗爭者。

這些繪畫名為「羊村清道夫」、「羊村守衛者」和「羊村12勇士」。繪畫以羊為主角，把羊村比喻為「反送中」，把12名逃港港人比喻為羊。

該工會不時舉行親子讀書會，目標是幼兒園至小學的兒童。

李桂華指控被捕者試圖透過這些繪畫把「反送中」運動等政治議題簡單化及美化，荼毒兒童，並把涉及嚴重案件而試圖逃走的12名港人英雄化，從而引起兒童對政府及司法制度的憎恨，鼓吹使用暴力及不守法意識。

警方當時是依據刑事罪行條例拘捕5人，指控他們涉嫌串謀發布煽動性刊物，而非依據港區國安法；警方國安處同時凍結了工會港幣16萬元資產。

綜合本地媒體今天的報導，5名被告為黎雯齡、楊逸意、伍巧怡、陳源森及方梓皓，都是語言治療師，分別是工會主席、副主席、秘書、司庫和委員。

據報導，法官在判詞中指出，相關繪畫內容明顯否定中國對香港的主權，也否定香港的憲制秩序，甚至引導兒童對國家和港府產生錯誤認識，其出版商顯然意圖煽動香港居民的不滿與離叛。

法官並說，其煽動意圖不僅源自文字，同時體現在繪畫的文字，試圖藉此對兒童腦海施加影響。

判詞指出，2019年年中起，香港出現大規模暴動，部分人否定中國對香港的主權，不支持「一國兩制」；雖然港區國安法立法後社會表面上回復平靜，但部分人仍未改變態度，社會混亂的種子猶在，政府有急切需要維護國家安全，防止暴亂死灰復燃。

相關工會已於去年10月被撤銷登記。（編輯：周慧盈）1110908

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