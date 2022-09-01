港方擬委任人員接管台蘋 陸委會：將阻惡法滲台

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媒體報導，香港清盤人委任的崇正管理顧問公司及會計師薛又瑋，1日將前往內湖蘋果日報大樓（圖），接管資料庫及銀行帳戶。（中央社檔案照片）

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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）台灣蘋果新聞網8月31日熄燈，民團指出港方委任的會計師今早接管台蘋。陸委會今早表示，若惡法黑手伸入台灣，相關機關將依法立即採取相關作為，阻止滲透來台。

媒體報導，民團經濟民主連合接獲爆料，台蘋31日晚熄燈後，香港清盤人委任的崇正管理顧問公司及會計師薛又瑋，今天上午將前往內湖蘋果日報大樓，接管資料庫及銀行帳戶。

陸委會今早發布新聞稿表達嚴正立場。

陸委會表示，香港壹傳媒高層於去年分別遭受拘捕清算，主要是源自於港版國安法。港方依此惡法所為的相關判決或作為，依據「港澳條例」第42條及「民事訴訟法」第402條等相關規定，顯有悖台灣的公共秩序或善良風俗，且迄未經台灣法院裁定同意，依法應不認其效力。

陸委會強調，任何行為如屬香港清盤令在台效力之延伸，依法無效。

陸委會指出，若港方執意將惡法黑手伸入台灣，相關機關將依法立即採取相關作為，阻止惡法之效力滲透來台；陸委會亦正告相關民眾不應配合執行惡法，以免觸犯台灣法律。

經濟民主連合昨晚召開緊急記者會，要求各部會立即行動，不可讓港版國安法侵門踏戶。（編輯：周慧盈）1110901