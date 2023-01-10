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壹蘋新聞網擬解僱逾50人 北市勞動局：尚未通報

2023/1/10 15:23（1/10 15:45 更新）
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「壹蘋新聞網」去年9月正式營運，今年1月10日爆出預計將裁員逾50人。圖為潘杰賢去年8月宣布成立「壹蘋新聞網」 。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟、陳昱婷台北10日電）台灣「蘋果新聞網」去年8月暫停更新，9成被資遣員工由新加坡企業家潘杰賢延攬至「壹蘋新聞網」，並於去年9月正式營運，今天爆出預計將裁員逾50人。北市勞動局表示，尚未收到壹蘋大量解僱計畫書。

潘杰賢去年8月底召開記者會，宣布成立「壹蘋新聞網」並由他百分之百獨資的「龍丞資本」持有，新公司將接收原本要被台灣「蘋果新聞網」遣散的96%員工。當時潘杰賢指出，新成立公司員工約200多人，預計每年營運成本上看新台幣3億元。

不過，今天「壹蘋新聞網」對部分員工發出人事異動通知，指出為符合市場需求和國際變化，「壹蘋新聞網」組織架構需要改變，尤其自去年正式營運開始，4個多月來持續虧損情況始終未能改善，現已難以負荷。

信中裁員通知顯示，「壹蘋新聞網」將給予合意離職、調職及解僱3種方案，但只有前50名簽署合意離職者，可獲得相當於資遣費的一次性離職給付，以及相當於勞保局所核發員工依條件可領得失業給付最高額補償金。

另外，員工也可選擇調職到其他工作崗位，但年資重算；而選擇遭解僱員工，「壹蘋新聞網」則會支付法定資遣費，以及其他依「勞動基準法」的相關給付，解僱日將於今年1月20日生效。

幾名不具名壹蘋員工受訪提到，「今天中午才在工作群組收到長官訊息，表示老闆和所有主管開會要裁員」，而收到「人事異動信」者的回覆期限為今天下午4時。他們指出，先前公司沒有任何風聲預警員工，今天忽然來信裁員，讓很多人都不知所措，也不清楚裁員標準為何，尤其現在人手相當不足。

他們表示，大部分員工從「蘋果新聞網」轉到「壹蘋新聞網」後，幾乎都被減薪，且得負責更多非原職位該做的內容，「大家一起拚到現在，無疑是對新聞及蘋果夥伴的一份情，但新公司與高層根本沒有善待員工」，讓他們很感慨。

針對裁員一事，壹蘋新聞網回應中央社記者：「壹蘋新聞網已向各主管同仁於會議中布達公司裁員的計畫，後續將依照勞基法相關程序辦理。」

台北市勞動局表示，目前尚未收到壹蘋大量解僱計畫書。

根據「大量解僱勞工保護法」，同一事業單位的同一廠場僱用勞工人數在200人以上、500人以下者，在60天內解僱勞工逾所僱用勞工人數1/4，或單日超過50人即須提前60天通報並公告解僱計畫書，違者處10萬元至50萬元罰鍰。

知情人士轉述壹蘋高層今天宣布，因為營運4個月以來虧損已逾1億元，將進行人事異動，預計裁員超過50人。（編輯：張雅淨）1120110

#壹蘋新聞網
#潘杰賢
#裁員
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