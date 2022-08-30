擅長將流量變現 潘杰賢：成立壹蘋新聞網初衷

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（中央社記者葉冠吟、趙靜瑜、王心妤台北30日電）全新「壹蘋新聞網」由台灣女婿企業家潘杰賢帶領的龍丞資本成立，9月1日正式上線。潘杰賢今天在記者會上表示，他擅長將流量變現，這是他成立壹蘋新聞網的初衷。

潘杰賢今天在記者會上表示，他擅長媒體社交，過去台蘋新聞網是台灣流量非常大的平台，台蘋的流量在台灣是排名前幾名，但是卻持續虧損，「這不合理，把流量轉成營利，我對這塊非常有興趣，我跟團隊經過仔細評估，也認為交易可行。」

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潘杰賢表示，他是台灣女婿，太太跟兩個孩子都是台灣人，他從2013年起在台灣創業，先是經營了Paktor拍拖平台、後來和17LIVE合併，2020年收購了SoundOn聲浪等公司，投資數家有潛力的台灣新創，並將多家公司從嚴重虧損變為賺錢公司。

潘杰賢指出，過去9年他與團隊已收購超過10多家公司，包括南美、北美、印度、台灣與東南亞都有，他也陸續投資新創公司跟團隊，將媒體流量變現是他的專長，「我沒有任何政治色彩，對於一個單純的商業交易案引發如此紛擾，感到始料未及。」（編輯：張雅淨）1110830