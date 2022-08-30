潘杰賢強調獨資持有壹蘋 切割與黃浩、台蘋關係

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全新「壹蘋新聞網」由台灣女婿企業家潘杰賢帶領的龍丞資本成立，9月1日正式上線。潘杰賢30日在記者會上表示，將媒體流量變現是他的專長，也是他成立壹蘋新聞網的初衷。中央社記者郭日曉攝 111年8月30日

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）幾乎由原台蘋新聞網團隊組成的「壹蘋新聞網」將於9月1日正式上線，壹蘋老闆潘杰賢強調，新公司與台蘋、香港商人黃浩無任何關係，由他獨資運作，預計每年營運成本上看新台幣3億元。

員工聘用部分，潘杰賢在今天記者會上回應，新成立公司人數約有200多人，台蘋96%員工、包含蘋果新聞網執行長吳玉愛等都轉移到新公司，待遇確實有調整，但願意簽署合約至少代表認同。不過蘋果日報台灣分公司法人代表葉一堅並沒有聘來新公司，蘋果新聞網財務總監等相關團隊亦仍留用於原公司。

潘杰賢強調，自始至終他唯一的交易對象就是港商黃浩，不曾與香港壹傳媒、台蘋接觸，只是後來他的法律和財務團隊評估，現在從黃浩那邊收到的資訊不足以進行交易，為了不讓台蘋員工失業，也喜愛台蘋品牌，才決定成立新平台。

潘杰賢表示，現階段他與黃浩的交易案確實已經中止，但目前仍保有雙方合約，未來若有機會，不排斥再討論。不過他現在也搞不清楚擁有台蘋決定權的人是誰，自己也很疑惑。

潘杰賢說，目前壹蘋新聞網由他百分之百獨資的「龍丞資本」持有，和港商黃浩、台蘋新聞網都沒關係，未來台蘋資產會轉移到哪裡、台蘋網頁與資料如何保存，都無法替他們回答，「雖然我沒有做成這筆交易，但我還是在乎台蘋，身為在台灣工作的人，希望台灣主管機關能多去關注，不要讓有心人士混水摸魚把台蘋的資產轉走」。

潘杰賢也感慨直言，大家都知道做媒體很辛苦，財務團隊已預期每年得燒掉新台幣3、4億元，並坦言一切都很倉促，自己今年4月才回到台灣，得知交易案生變後，得在4個月內從零開始創立新公司，甚至這兩週才架好新網站，但成立「壹蘋新聞網」平台初衷，就是想保住這群優秀的員工生計，想好好珍惜。

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至於壹蘋新聞網是否還有再出紙本的可能性，潘杰賢坦言完全沒有計畫，他再次強調，「壹蘋絕對不會使用到台蘋的個資，這是肯定的」，並重申自己「不用台蘋品牌、不用台蘋網址、不接觸台蘋個資數據、不使用台蘋資產、不介入壹蘋新聞中立報導、絕對遵守台灣的司法法」的五不一絕對原則。

潘杰賢表示，今天壹蘋的APP在上架平台剛通過審核，明天起將在各大聯播網下廣告露出。龍丞資本公關顧問林偉立補充，目前壹蘋新聞網新公司位置座落在台北市內湖區文湖街12號。被問及舊員工是否可能攜帶台蘋資料到新公司，林偉立強調，目前已購買數百台全新電腦與相機，會遵守潘杰賢的五不一絕對原則。（編輯：張雅淨）1110830