潘杰賢成立「壹蘋新聞網」 接收台蘋96%資遣員工

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台灣蘋果新聞網買家潘杰賢30日舉行記者會宣布，由於研判目前交易方擁有的文件無法使交易繼續進行，為避免蘋果新聞網員工全體失業，將成立全新的「壹蘋新聞網」。中央社記者吳家豪攝 111年8月30日

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（中央社記者葉冠吟、趙靜瑜、王心妤台北30日電）台灣蘋果新聞網日前指出新買家為潘杰賢，但他今天在記者會表示，因交易無法進行，決定成立新「壹蘋新聞網」，台蘋96%資遣員工將加入新公司。

台灣蘋果新聞網6月8日宣布完成出售、交接，新東家將留用大部分員工，但卻同時通報大量解僱計畫書給台北市勞動局，預計在8月9日裁員280人。外傳買家為新加坡商人潘杰賢以及港商黃浩，但被清盤中的香港壹傳媒有限公司6月14日公告否認。

潘杰賢表示，當時主張擁有台蘋資產的香港商人黃浩主動提出交易邀約，因對台灣蘋果流量變現有信心，因此同意龍丞資本收購黄浩宣稱擁有的台蘋資產，不曾直接主動與香港壹傳媒或台蘋接觸關於交易事宜。

潘杰賢也表示，目前收到聘雇合約的台灣蘋果新聞網將資遣的員工中，已有96%簽約同意9月1日加入新公司。（編輯：屈享平）1110830