台灣蘋果新聞網通報大量解僱 延至8月底

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）台灣蘋果新聞網6月完成出售、交接，並通報大量解僱日就是今天。有不具名的蘋果新聞網員工表示，7月接獲公司書面通知，最新的大量解僱日將延至8月31日。

台灣蘋果新聞網6月8日宣布完成交接，並證實新東家是新加坡企業家潘杰賢，當時說大部分員工將轉移新東家留用。潘杰賢也發聲明表示，自己是「百分百無中資，百分百愛台灣」。台北市勞動局也在6月中接獲蘋果新聞網通報的大量解僱計畫書，預計8月9日裁員280人。

媒體日前報導有意獨資購買台蘋的潘杰賢，7月26日時試圖說服經濟部通過這項交易案，也主張和擁有台蘋資產的香港商人黃浩完成簽約，卻無法提出港商黃浩能處理台蘋資產及營運的法律文件。經濟部當時指出，尚未收到買方潘杰賢的交易申請案，若未來收到正式申請，經濟部將依法審查辦理。

不過大量解僱日今天已經到期，有不具名的蘋果新聞網員工告訴中央社記者，大家今天依舊上班，工會也沒更新任何資訊、無聲無息，公司氛圍相當神奇。

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另一名蘋果新聞網員工表示，7月有收到公司書面告知，大量解僱日將延到8月31日，新公司預計9月1日接手，並在7月底時，新公司有安排外包人資公司與台蘋員工進行面談，但後續沒任何新消息。

這名員工也說，從去年到現在公司發生什麼事，員工都是從別家媒體報導後才得知，公司高層一直沒妥善和員工溝通。所有人都很希望公司能第一時間告知員工，大家才能做好心理準備，畢竟每個人都有家庭要照顧。（編輯：張芷瑄）1110809