投審會：台蘋交易案尚未申請 會謹慎審查資金來源
2022/6/28 16:22（6/28 17:03 更新）
投審會表示，若收到台灣蘋果新聞網交易案申請，將謹慎審查釐清資金來源。圖為蘋果新聞網位於內湖辦公大樓大門外觀。（中央社檔案照片）
（中央社記者鄭鴻達台北28日電）經民連質疑台灣蘋果新聞網交易案恐有中資疑慮。對此經濟部投資審議委員會今天表示尚未收到申請案，若收到申請，將謹慎審查釐清資金來源。
台灣蘋果新聞網出售案引起外界關注，經濟民主連合今天召開記者會表達疑似中資疑慮。台蘋買家潘杰賢聲明表示，100%持股及投資的新海環球有限公司擬收購台灣蘋果新聞網，同時強調百分百無中資，百分百愛台灣。
不過外界傳聞，潘杰賢背後資金來源可能是香港商人黃浩，投審會日前透過香港證交所管道查詢，潘杰賢與黃浩之間曾有債權關係，投審會指出，若收到申請案，將是需要釐清點之一。
至於外界質疑的中資問題，投審會表示，由於台蘋已通報大量解僱，若要支付資遣費後新聘，需有一定規模的資本，因此背後的債權、資金來源等，投審會將謹慎審查。
投審會說明，若收到申請案，將發函文化部、陸委會與商業司等相關單位會審。（編輯：潘羿菁）1110628
台灣蘋果日報工會日前內部信指出新東家為新加坡商人潘杰賢。經濟民主連合智庫召集人賴中強（右）、研究員許冠澤（左）28日在立法院舉行記者會，指潘杰賢合夥人與中國黨政軍關係密切。中央社記者王飛華攝 111年6月28日
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