投審會：台蘋交易案尚未申請 會謹慎審查資金來源

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）經民連質疑台灣蘋果新聞網交易案恐有中資疑慮。對此經濟部投資審議委員會今天表示尚未收到申請案，若收到申請，將謹慎審查釐清資金來源。

台灣蘋果新聞網出售案引起外界關注，經濟民主連合今天召開記者會表達疑似中資疑慮。台蘋買家潘杰賢聲明表示，100%持股及投資的新海環球有限公司擬收購台灣蘋果新聞網，同時強調百分百無中資，百分百愛台灣。

不過外界傳聞，潘杰賢背後資金來源可能是香港商人黃浩，投審會日前透過香港證交所管道查詢，潘杰賢與黃浩之間曾有債權關係，投審會指出，若收到申請案，將是需要釐清點之一。

至於外界質疑的中資問題，投審會表示，由於台蘋已通報大量解僱，若要支付資遣費後新聘，需有一定規模的資本，因此背後的債權、資金來源等，投審會將謹慎審查。

投審會說明，若收到申請案，將發函文化部、陸委會與商業司等相關單位會審。（編輯：潘羿菁）1110628