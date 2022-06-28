擬收購台灣蘋果新聞網 潘杰賢：百分百無中資

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擬收購台灣蘋果新聞網的新加坡商人潘杰賢28日發聲明表示，自己百分百無中資。圖為蘋果新聞網位於內湖的辦公大樓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤、吳家豪、范正祥台北28日電）台灣蘋果日報工會日前內部信指出新東家為新加坡商人潘杰賢。潘杰賢今天發聲明表示，100%持股及投資的新海環球有限公司擬收購台灣蘋果新聞網，同時指自己百分百無中資，百分百愛台灣。

台灣蘋果日報工會日前對會員證實新東家為潘杰賢的台灣公司「新海環球有限公司」，無中資介入，預計9月初接手，將延續台灣蘋果日報公司理念，且不會讓資金與新聞中斷。

台灣「蘋果新聞網」交易案引起注意，經濟民主連合智庫召集人賴中強及研究員許冠澤、歐栩韶上午在立法院召開記者會，質疑潘杰賢歷來的事業、資金籌措主導者均指向同一人，即潘杰賢名下的龍丞資本（Turn Capital）上海合夥人張鐘予，且張鐘予擔任合夥人的中國私募基金領中資本（Lantern Capital）與中國黨政軍關係密切。

歐栩韶指出，蘋果日報擁有輿論影響力、長達21年橫跨扁馬蔡三朝的資料庫機密，以及每日數百萬會員的流量與數位足跡，都是中國對台統戰滲透亟欲取得的利器。

她質疑，張鐘予是中國AI人工智慧大數據投資、中國文化大外宣文化事業與中國軍武企業的投資推手，令人憂心中國黨政軍可透過張鐘予對潘杰賢施加影響力。

潘杰賢今天發聲明表示，雖出生在新加坡，但台灣是家，已經是2個台灣囡仔的父親，曾在母校芝加哥大學專為台灣、新加坡設立MBA獎學金，也已資助一名台灣學生。

潘杰賢表示，用共同創辦的拍拖公司Paktor與17LIVE的獲利成立投資公司，「本著愛台灣的心，將創業賺到的錢再度投入幫助台灣企業」。

潘杰賢指出，去年先投資聲音新創媒體SoundOn聲浪及台蘋，無論是投資多家台灣新創的龍丞資本（Turn Capital）、或是擬收購台蘋的新海環球有限公司（上層BVI公司VAN Media Limited），每一家公司都是100%由他個人持有，100%個人投資，從未接受任何外來投資。

對於經濟民主連合律師賴中強提到張鐘予，潘杰賢表示，她是新加坡人，兩人認識於2014年，她2021年離開祥峰投資後曾前往中國工作數年，2021年他成立龍丞資本時，從領中資本（Lantern Capital）挖角她成為龍丞資本的聘薪但不占股合夥人，協助處理區塊鏈業務，2021年中再轉任龍丞資本旗下區塊鏈新創Coinomo執行長。

潘杰賢指出，張鐘予職涯歷程始終是高階經理人身分，並非神秘金主，未投入任何資金，也未參與本案。

潘杰賢表示，自己樂於澄清誤會，希望讓社會回歸平靜，台蘋品牌延續，「此次收購台蘋的過程，我一直百分百配合政府法規，並持續向主管機關說明，完整提供資料供主管機關審查。未來，也將持續維護台蘋之獨立自主性，以照顧員工生計為依歸。」（編輯：張雅淨）1110628