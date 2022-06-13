蘋果新聞網出售案 民團質疑有中資告發違個資法

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（中央社記者劉世怡台北13日電）經濟民主連合智庫召集人賴中強等人認為台灣蘋果新聞網出售案新東家疑有中資疑慮，且台灣蘋果新聞網執行長吳玉愛與財務長諶讚鑫涉違法傳輸個資，今天赴士林地檢署遞狀告發。

全案緣於，台灣「蘋果新聞網」8日傍晚在官網宣布已完成交接；「蘋果新聞網」表示，大部分同事都可以轉移到新東家及安然留用。外傳17LIVE集團共同創辦人潘杰賢是買主之一。

賴中強今天率經民連研究員等到士林地檢署，遞狀告發吳玉愛、諶讚鑫是違法傳輸個資的最大嫌疑人，請求檢查官偵辦，毋枉毋縱。

賴中強提及，交易案賣方到底是誰拍板決定交易？港蘋全體董事去年全部辭職，台灣分公司經理葉一堅也辭去職務，吳玉愛曾向工會表示自己無權處理交易，因此最有可能的人是香港法院指派清盤人譚競正、文景城，代表賣方拍板決定。

賴中強表示，台灣政府未核准香港法院指派人員入境執行清盤職務，在未入境下完成新台幣15億元的跨國併購案，不可能不涉及員工薪資清冊、資料庫清單、與債權人債務人名冊等個人資料。

賴中強指出，這項交易案已違反文化部去年12月20日發函台灣蘋果日報「應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的任何指令及要求」與「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」處分，涉嫌違反個人資料保護法第41條規定。

經民連研究員歐栩韶表示，香港商人黃浩前次收購壹週刊時，曾有「空手到」的前科，鉅額併購交易卻未準備自籌資金，簽約後仍在籌資，顯然可以懷疑黃浩只是人頭，背後資金疑由中資支應。

經民連研究員許冠澤提醒，根據2019年投審會駁回南海集團投資國內雙子星案的新聞稿可知，其中一個關鍵理由是「投審會認定南海集團有受中國大陸政府或人民掌控或影響該國內事業的疑慮」，代表投審會在雙子星案是以「中資／中國是否有重大影響力」進行判斷，因此，呼籲經濟部應比照雙子星案從嚴審查此交易案。（編輯：戴光育）1110613