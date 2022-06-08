更多編輯台推薦新聞：
中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界
文化

中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電今年業績看增30% 股東會關鍵重點一次看
首頁 / 生活

台灣蘋果新聞網售出 工會：爭取相同勞動條件留任

2022/6/8 20:13（6/8 20:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接。圖為蘋果日報位於內湖的辦公大樓。（中央社檔案照片）
台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接。圖為蘋果日報位於內湖的辦公大樓。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北8日電）台灣蘋果新聞網今天宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。台灣蘋果日報工會表示，將竭力為剩餘130多名會員，爭取以相同勞動條件繼續留任。

台灣蘋果新聞網今天在官網發布聲明，已找到新東家、並完成交接，也召開一級主管會議，台灣蘋果分公司法人代表葉一堅說：「大部份的同事都可轉移到新東家及安然留用」，新東家主席與執行主席資訊將稍晚公布。

對於新東家入主，台灣蘋果日報工會也向工會成員發布聲明，證實今天接獲資方通知公司交易案成立，並將再啟動裁員計畫。工會表示，稍早資方代表指出，多數同仁可轉移到新東家及安然留用，並依相關法規規定於60天前宣告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

工會指出，台灣蘋果日報自2020年以來已多次進行大量解僱，目前留任會員皆是在公司營運存續危機最為嚴峻之際，一路支持、共同打拚的人，對於公司交易案成立，工會樂見其成。

工會表示，將代表全體會員監督資方接下來是否依法履踐相關程序與義務，竭力為剩餘130多名會員維護應有的權益，並以爭取全體會員以相同勞動條件繼續留任為目標，持續與資方協商 。（編輯：張芷瑄）1110608

延伸閱讀
台灣蘋果新聞網出售 港商黃浩自稱無中資背景再會台灣蘋果日報 告別18年紙本世代香港壹傳媒遭法院裁定清算 變賣資產結束公司為言論自由離港來台 李怡完成最後人生
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族