台灣蘋果新聞網售出 工會：爭取相同勞動條件留任

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）台灣蘋果新聞網今天宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。台灣蘋果日報工會表示，將竭力為剩餘130多名會員，爭取以相同勞動條件繼續留任。

台灣蘋果新聞網今天在官網發布聲明，已找到新東家、並完成交接，也召開一級主管會議，台灣蘋果分公司法人代表葉一堅說：「大部份的同事都可轉移到新東家及安然留用」，新東家主席與執行主席資訊將稍晚公布。

對於新東家入主，台灣蘋果日報工會也向工會成員發布聲明，證實今天接獲資方通知公司交易案成立，並將再啟動裁員計畫。工會表示，稍早資方代表指出，多數同仁可轉移到新東家及安然留用，並依相關法規規定於60天前宣告。

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工會指出，台灣蘋果日報自2020年以來已多次進行大量解僱，目前留任會員皆是在公司營運存續危機最為嚴峻之際，一路支持、共同打拚的人，對於公司交易案成立，工會樂見其成。

工會表示，將代表全體會員監督資方接下來是否依法履踐相關程序與義務，竭力為剩餘130多名會員維護應有的權益，並以爭取全體會員以相同勞動條件繼續留任為目標，持續與資方協商 。（編輯：張芷瑄）1110608