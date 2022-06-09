傳潘杰賢買下蘋果新聞網 17LIVE：無任何資訊
2022/6/9 17:31（6/9 17:46 更新）
圖為17LIVE共同創辦人和榮譽董事長潘杰賢。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北9日電）市場傳出台灣蘋果新聞網新買家為17LIVE共同創辦人和榮譽董事長潘杰賢，17LIVE今天發聲明表示，對此並無任何資訊，潘杰賢也是股東之一，但近期並未參與17LIVE日常經營。
串流娛樂平台17LIVE指出，若台灣蘋果新聞網買主真為潘杰賢，此亦為股東個人投資，並非是17LIVE集團投資。
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針對部分媒體轉述網路觀察家觀點，指涉17LIVE與蘋果新聞網雙方未來合作，17LIVE表示，「非常欣慰多年來轉型受到外界的支持與讚賞，但因非集團投資公司，此僅為觀察家個人觀點」。
聲明也提到，17LIVE為公開的社群平台，與其他社群平台相同，歡迎所有媒體運用17LIVE帳號與社會大眾溝通、交流，建立強大年輕世代社群網絡。17LIVE所有商業行為均符合法律法規，厲行企業內部控管嚴謹行事，同時也力挺媒體尊業與第四權獨立精神。（編輯：翟思嘉）1110609
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