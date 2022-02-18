17LIVE直播平台宣布 3月併入MeMe台灣區團隊
2022/2/18 14:46
（中央社記者吳家豪台北18日電）直播平台17LIVE集團宣布，自今年3月1日起，MeMe直播台灣區將正式與17LIVE台灣區合併，MeMe直播台灣區員工全數併入17LIVE團隊。
17LIVE於2015年在台灣成立，今年邁入7週年，全球註冊會員超過5000萬，已在287個國家落地，共有美國、日本、東南亞、印度等6個營運據點，員工近千名，目前是亞洲最大的影音直播串流娛樂平台。
17LIVE發布新聞稿說明，MeMe直播自2020年加入17LIVE集團以來，讓17LIVE集團在亞洲直播市場市占率提升至60%，但為避免匆促合併造成影響，讓MeMe直播暫時保持營運獨立，同步調整運營體質。
17LIVE指出，此次2個直播平台的合併，17LIVE將承接MeMe運營團隊、台灣區主播與用戶，MeMe直播台灣區員工依據目前職務內容與尊重員工意願下，全數併入17LIVE營運團隊。
此外，在印度地區的MeMe App因地域獨特性，仍保持獨立營運，由17LIVE台灣暨東南亞區執行長練建麟兼管。（編輯：林淑媛）1110218
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