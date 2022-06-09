民團憂蘋果新聞網易主恐染紅 陸委會：嚴加審查

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（中央社記者沈朋達台北9日電）台灣蘋果新聞網傳出將易主，有民團擔憂是否涉及中資購入媒體等國安問題。大陸委員會發言人邱垂正今天說，港資在台分公司的經營權變更要符合法規，相關機關也會嚴格審查。

邱垂正9日在陸委會例行記者會回應相關提問時，做上述表示。

他先表示，香港國安法實施以來，相關方面大舉引用該法拘捕香港民主社會人士，並持續侵害港人在新聞、言論和出版等各領域的自由權利，罔顧人民權利的作為，不僅已引起國際社會的嚴重關切與譴責，更不見容於香港內外民意。

邱垂正說，蘋果新聞網是港資在台分公司，它的經營權變更必須符合中華民國法規，相關部會收到變更申請案後，將依規定處理。

一些民團和學者擔憂，蘋果新聞網易主後，過去所累積的新聞資料庫、員工個資恐遭不當利用，以及未來媒體可能遭染紅，成為台灣的國安風險等。

邱垂正對此說，申請方應對各界的疑慮做出說明，相關主管機關也將依規定權責，進行嚴格審查。

台灣蘋果新聞網8日發出聲明，指已完成與新東家的交接。據傳是由17LIVE共同創辦人潘杰賢與香港商人黃浩共同出資收購。公民團體經濟民主連合對此稱，交易案涉及個資販售、有無中資購入媒體及國安問題，投審會應嚴格把關。（編輯：呂佳蓉）1110609