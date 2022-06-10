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蘋果新聞網傳易主 立委促經濟部及國安單位查清楚

2022/6/10 12:32
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（中央社記者郭建伸台北10日電）台灣蘋果新聞網8日發出聲明指完成與新東家交接。民進黨團副書記長林楚茵今天表示，經濟部商業司與投審會都尚未收到交易申請案，要求經濟部與國安單位應查清楚這筆交易，避免假港資、真中資。

民進黨團今天舉行「地方停課影響團膳，建請中央協助補償」記者會。會後媒體詢問，蘋果新聞網傳出是售給新加坡商人潘杰賢以及港商黃浩，外界質疑交易有中資疑慮，恐涉個資、國安問題。

林楚茵受訪時表示，她是記者出身，也曾遇過媒體經營權交接，對於蘋果新聞網易主後大多數員工可以轉移予以肯定；但蘋果新聞網是港資在台分公司，經營權變更須符合台灣法規，須先送變更申請案到投審會後再審查。

林楚茵表示，蘋果新聞網日前發聲明表示已有買家，但詢問過經濟部商業司與投審會，都指尚未收到申請案，認為聲明如「霸王硬上弓」。

林楚茵說，香港壹傳媒集團創辦人黎智英因港區國安法遭到關押，質疑台灣蘋果新聞網交易是否曾跟黎智英談過。

林楚茵要求，經濟部與國安單位應查清楚這筆交易，避免假港資、真中資。

此外，時代力量主席、立委陳椒華今天偕黨秘書長白卿芬及議員參選人劉仕傑、林柏勛舉行記者會，質疑蘋果新聞網交易案不僅涉及台灣媒體遭中共滲透危機，更可能引爆中國政府掌握台灣人民個資等問題。

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陳椒華表示，蘋果新聞網交易案是國安層級的議題，時代力量強力要求政府明確表態反對此交易，總統蔡英文及國安會應立即成立專案小組，力阻此交易生效。

台灣蘋果新聞網8日發出聲明，指已完成與新東家的交接。據傳是由17LIVE共同創辦人潘杰賢與香港商人黃浩共同出資收購，但17LIVE聲明表示對此無任何資訊，潘杰賢也是股東之一，但近期並未參與17LIVE日常經營。（編輯：翟思嘉）1110610

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傳潘杰賢買下蘋果新聞網 17LIVE：無任何資訊
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