蘋果新聞網通報大量解僱 8/9裁員280人

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台北市勞動局14日表示，已收到蘋果新聞網通報的大量解僱計畫書，預計在8月9日裁員280人。圖為蘋果日報位於內湖的辦公大樓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。不過，台北市勞動局今天表示，已收到蘋果新聞網通報的大量解僱計畫書，預計在8月9日裁員280人。

台北市勞動局就業安全科長陳昆鴻今天向中央社記者表示，蘋果新聞網在10日將解僱計畫書寄送給勞動局，通知預計在8月9日解僱280人，符合大量解僱勞工保護法中60天前通知的規定。

不過，大解法同時規定，解僱計畫書應同時通知相關單位、人員並公告揭示，有蘋果新聞網員工卻反映只有聽說，沒有看到正式通知。

對於蘋果新聞網此次解僱過程是否有違法疑慮，陳昆鴻說，會請資方提供依法將解僱計畫書公告揭示的佐證。

根據大量解僱勞工保護法規定，同一事業單位同一廠場僱用勞工人數在200人以上未滿500人，若要在60天內解僱1/4勞工或單日解僱超過50人，就要在60天前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示。蘋果新聞網3月勞保投保人數約為300人。（編輯：張銘坤）1110614