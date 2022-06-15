台灣蘋果新聞網交易疑雲 經濟部：已發函要求說明

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）台灣蘋果新聞網稱已完成出售、交接，但被香港壹傳媒有限公司公告否認。經濟部說明，商業司今天已發函台蘋，要求說明涉及公司法、香港澳門關係條例、外國人投資條例等相關事項。

台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接，新東家將留用大部分員工，但卻同時通報大量解僱計畫書給台北市勞動局，預計在8月9日裁員280人。外傳買家為新加坡商人潘杰賢以及港商黃浩，但被清盤中的香港壹傳媒有限公司昨天公告否認。

行政院發言人羅秉成今天提醒，台灣是法治國家，尊重在自由市場的任何交易，但交易同時也要遵守法律規定，如港商在台灣投資須遵守港澳條例、外國人投資條例以及公司法相關規定。

由於台蘋傳出交易消息已一週，且台北市勞動局也收到大量解僱計畫書，但經濟部至今無論是商業司或投資審議委員會等，仍未收到任何申請或公司變更登記，因此今天發函台蘋要求儘速說明。

經濟部說明，雖然商業司通常是被動接受企業的變更登記，不過，鑑於台蘋交易案為社會重大矚目案件，且事涉媒體等受關注事宜，在考量公共利益與社會關注原則下，主動發函詢問。

經濟部表示，由於台蘋過去來台是用公司法、香港澳門關係條例、外國人投資條例申請台灣的分公司，若有交易行為發生，將牽涉上述法條，包括公司登記、投資審查等事宜，在發函中統一詢問台蘋。

經濟部指出，本次發函內容，主要詢問台蘋究竟有無交易以及是否完成交易，若完成，是否有涉及股權結構變化，以及有無涉及上述法源須向公部門申請或說明。

投審會官員說明，台蘋當初的投資申請為外資分公司，其母公司在香港，後續交易若有涉及中資成分或疑慮，將由投審會等相關單位表示意見，並協助檢視有無相關法源問題。

官員表示，由於目前投審會都還沒收到台蘋提出的任何申請案，且香港的母公司也否認此事，目前相關資訊都尚未明朗化，因事涉敏感的媒體產業，相關主管機關都會關注此案。（編輯：林淑媛）1110615