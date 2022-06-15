台灣蘋果新聞網傳易主 政院：密切注意交易架構

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（中央社記者賴于榛台北15日電）台灣蘋果新聞網日前宣布完成出售、交接，外傳買家是新加坡與香港商人。行政院發言人羅秉成今天表示，港商在台投資須遵守港澳條例等法規，相關部會也將密切注意此案的交易架構。

台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接，新東家將留用大部分員工，同時通報大量解僱計畫書給台北市勞動局，預計在8月9日裁員280人；外傳買家是新加坡商人潘杰賢以及港商黃浩，引起朝野立委與民團憂慮，恐有假港資真中資的疑慮。

不過，正在清盤中的香港壹傳媒有限公司昨天公告，指清盤人及旗下子公司沒有出售台灣蘋果新聞網或其台灣業務。

羅秉成今天主持「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」發表記者會時指出，台灣是法治國家，尊重在自由市場的任何交易，但交易同時也要遵守法律規定，如港商在台灣投資須遵守港澳條例、外國人投資條例以及公司法相關規定。

羅秉成說，目前報導指稱，台灣蘋果新聞網已經提出大量解雇報告、交易處分等等，以及香港壹傳媒清盤人聲明說無此項授權等等，因此相關部會將密切注意此案交易架構，例如決定是由誰決定，有無授權等等都需要調查了解。（編輯：翟思嘉）1110615