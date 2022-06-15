香港壹傳媒：未出售台灣蘋果新聞網

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香港壹傳媒14日公告未出售台灣蘋果新聞網或其台灣業務。圖為蘋果日報位於內湖的辦公大樓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張謙香港15日電）正在清盤中的香港壹傳媒有限公司昨天公告，指清盤人及旗下子公司沒有出售台灣蘋果新聞網或其台灣業務。

壹傳媒公司在香港交易所發出澄清公告，指近日有媒體提到該公司已出售台灣蘋果新聞網或其台灣業務，交易金額不少於新台幣3億元。

公告強調，公司旗下子公司蘋果日報出版發展有限公司（持有台灣蘋果新聞網及其業務）的董事沒有授權出售或收取任何媒體所說的交易金額。

公告表示，相關報導內容並不準確，壹傳媒公司清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事現正調查此事，並強調「若蘋果日報出版發展有限公司或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要的行動」。

去年中，警方國家安全處以違反國安法為由，拘捕了蘋果日報及其母公司壹傳媒5名高層。當天上午，壹傳媒宣布股票暫時停止交易，其後一直沒有恢復買賣。

同年7月，財政司司長陳茂波委任會計師公會前會長陳錦榮為審查員，調查壹傳媒事宜；9月中，陳錦榮提交報告，陳茂波其後表示，基於公眾利益，壹傳媒需要清盤（清算），並向法院提交有關呈請。

高等法院其後頒令香港壹傳媒集團清算，去年底，壹傳媒的清算程序完成；至於台灣的蘋果日報，交由法庭委任的臨時清盤人處理。

據報導，法庭此前曾委任安永企業財務服務有限公司作為壹傳媒的臨時清盤人，但安永其後辭任，高院於是委任譚競正會計師事務所作為臨時清盤人。（編輯：呂佳蓉）1110615