台灣蘋果新聞網出售 港商黃浩自稱無中資背景

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台灣蘋果新聞網14日公布，香港商人黃浩為積極買家，他自稱背後無中資，經營後一切如舊。（圖取自facebook.com/KennyBatmanWee）

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）台灣蘋果新聞網今天在官網公布，接獲香港清盤人致函告知，積極買家AVENGERS Limited全資擁有人是香港商人黃浩；黃浩自稱背後無中資，接手後不會有「境外傳輸」問題。

「這是一筆公司對公司的買賣案，純粹商業考量。」黃浩接受蘋果專訪時表示，他的宗旨是一切照舊，不會有「境外傳輸」問題；他從2021年6月就是潛在買方，AVENGERS Limited由他一手掌控，是全資擁有人，幕後沒人，更沒紅色資金問題。

他說，他2017年要買台港「壹週刊」時沒這問題，他和「壹傳媒」創辦人黎智英都非台灣人，如果有這問題，當時買賣時，有些人應會覺得很嚴重，但沒這種聲音。

黃浩表示，經營後一切如舊，不會改變什麼，他去年9月接受台灣媒體專訪時就說對買賣案極有信心，他一直都很想買台灣蘋果新聞網。

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香港「蘋果日報」2021年6月因創辦人黎智英被控違反中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法，公司資產遭凍結、被迫停刊；香港高等法院同年12月頒布香港壹傳媒集團清盤，台灣蘋果日報由法庭委任的臨時清盤人處理；台灣蘋果日報去年5月17日發行最後一版紙本。

台灣民間團體擔心，台灣「蘋果日報」與「壹週刊」檔案如果一併遭點交，可能造成採訪個人資料外洩，文化部去年函令限制台灣蘋果日報不得跨境資料傳輸。（編輯：李明宗）1110114