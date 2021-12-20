香港法院處理台灣蘋果日報 文化部：依法應拒絕

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針對香港法院指派清算（盤）人處理台灣蘋果日報相關資產一事，文化部20日表示，指定清算（盤）人必須向台灣法院聲請。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙靜瑜、葉冠吟台北20日電）針對香港法院指派清算（盤）人處理台灣蘋果日報相關資產一事，文化部今天表示，指定清算（盤）人必須向台灣法院聲請，台灣蘋果日報在台灣法院裁定同意前，依法應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的任何指令及要求。

文化部亦表示，另依個資法規定，限制台灣蘋果日報「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」。

文化部指出，早在報載香港政府向香港法院提出清算台灣蘋果日報聲請之時，文化部即多次召開會議就各法規面向密切討論，同時去函台灣蘋果日報表達文化部願意全力協助之意，以及函請國發會就「個人資料保護法」提供法律解釋。

經嚴謹審慎考量新聞自由價值及個人資料保護的平衡與界線後，且參酌民間團體陳情及建議，文化部提出以下回應及方案，並正式發函台灣蘋果日報：

首先，香港「蘋果日報」今年6月因創辦人黎智英被控違反香港國安法，公司資產遭凍結以致被迫停刊，此舉明顯是政治事件，而非公司經營不善，更顯現香港國安法嚴重侵犯人民言論自由、迫害普世人權價值。台灣作為一主權獨立國家，依據「港澳條例」42條及「民事訴訟法」402條規定，香港法院的裁判在台灣法院裁定同意前並無效力。

換句話說，指定清算（盤）人必須向台灣法院聲請，且在台灣法院裁定同意前，台灣蘋果日報依法應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的任何指令及要求。

文化部表示，中國政府對於言論自由及個人資料的保護不善舉世皆知，同時，慣常運用個資進行分化、打擊及報復，從香港蘋果日報創辦人黎智英至記者被拘捕判刑、公司資產遭凍結致被迫停刊，皆是台灣蘋果日報的前車之鑑。

為保護國家利益及台灣蘋果日報所保有個資的所有當事人權益，文化部依「個資法」第21條規定，限制台灣蘋果日報「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」。

為積極維護台灣蘋果日報所保有個人資料的當事人權益，文化部將請蘋果日報依據「個資法」第11條規定，應主動或依當事人請求後銷毀所保有的個人資料，相關申請程序若需建立平台或其他衍生費用，文化部將予以協助支應。

台蘋告訴中央社記者，香港壹傳媒清盤人目前未要求「蘋果新聞網」提供任何採訪資料及員工個人資料，「蘋果新聞網」截至目前也未主動提供。

台蘋說，「蘋果新聞網」現在及未來處置做法，必將顧及香港及台灣分公司所有人員權益，同時以符合中華民國法律規定前提下處置。（編輯：屈享平）1101220