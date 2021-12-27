台灣蘋果日報證實買賣案進行 買家超過一組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣蘋果日報27日表示，負責壹傳媒清盤案的香港會計師事務所告知，買賣案正在進行，且買家超過一組以上。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北27日電）台灣蘋果日報買賣案終於有新發展，台灣蘋果日報今天表示，負責壹傳媒清盤案的香港會計師事務所告知，買賣案正在進行，且買家超過一組以上。

台灣蘋果日報今天在官網指出，已接獲負責壹傳媒清盤案的香港譚競正會計師事務所告知，買賣案正在進行中，且買家有一組以上，其中尤以AVENGERS Limited最為積極。

台灣蘋果日報指出，AVENGERS Limited無中國資金、也無任何中資背景，股東因曾居台灣多年、具有傳媒經驗，對台灣蘋果日報有濃厚興趣，若完成買賣案，除保留台灣蘋果日報原有中立立場、採訪方針外，更將積極深化娛樂及飲食方面新聞。

台灣蘋果日報表示，香港清盤人希望盡速完成買賣案，順利為壹傳媒清盤。

香港蘋果日報今年6月因創辦人黎智英被控違反香港國安法，公司資產遭凍結以致被迫停刊；香港高等法院也在12月中旬頒布香港壹傳媒集團清盤，在台灣的蘋果日報，則由法庭委任的臨時清盤人處理。

清盤是指公司將所有資產變賣套現以償還債務，最終將公司結束。（編輯：張雅淨）1101227