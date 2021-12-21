美國務院發布最新報告 譴責北京破壞香港民主

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美國國務院最新報告顯示，中國持續破壞香港民主制度。圖為19日香港立法會換屆選舉，新界大圍一個冷清的投票站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）美國國務院今天向國會遞交最新「香港自治法」報告。報告對中國持續破壞香港民主制度並侵蝕香港司法、公務體系、新聞與學術機構領域自治的擔憂。

香港立法會換屆選舉19日舉行，投票率只有30.2%，為歷屆最低；在泛民主派杯葛參選之下，親政府建制派候選人全部勝出，立法會步入「愛國者治港」時代。美、加、澳、英、紐組成的五眼聯盟與七大工業國集團（G7）外長分別發出聯合聲明，表達對香港自治的擔憂。

除了與國際共同發出聲明外，美國國務院也在今天向國會遞交最新版「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）報告，對北京致力於剝奪港人在立法會選舉的有意義發言表達關切，也擔憂中國持續破壞香港民主制度，並侵蝕香港在司法、公僕體系、新聞與學術機構等對香港穩定與繁榮關鍵領域的自治表達擔憂。

報告譴責香港權利與自由受到侵蝕，指控港府縮減立法會直選席次並引入嚴格的候選人審查制度，賦予北京有效否決權，取消溫和派與民主派議員席次，逮捕55名反對派人士，並施壓司法體系。

報告也譴責中國破壞新聞與學術自由、壓制意見、逮捕並起訴新聞記者。報告並點名港府在6月強制關閉蘋果日報並逮捕其員工，香港電台（RTHK）要求員工宣誓效忠中國並拒絕播出政治敏感報導。學校也將國家安全教育納入課程，限制教育領域的言論自由，壓制教師學術自由，迫使部分教育工作者辭職。

對於港府逮捕或拘留數千名反對港府政策港人，扣留書寫港府相關書籍與文章的個人、對民間組織施壓停辦六四紀念晚會，並關閉六四博物館等，報告也提出批評。

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美國國務院在聲明中表示，會持續為港人的權利與自由發聲，如果中國未能履行義務，美方將持續追究責任。

國務院今天除向國會遞交最新報告外，財政部外國資產管制辦公室（OFAC）今天再次點名5名香港中聯辦副主任陳冬、何靖、盧新寧、譚鐵牛、尹宗華，指他們破壞中英聯合聲明北京對香港的承諾，除了凍結資產外，也實施簽證限制。這5人連同另外2名副主任仇鴻與楊建平已在7月被列入制裁名單，在美資產遭到凍結，並禁止一般美國民眾與他們往來。（編輯：韋樞）1101221