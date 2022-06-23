蘋果新聞網易主駁陸資 陸委會：將了解

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（中央社記者沈朋達台北23日電）蘋果日報工會昨天發內部信，證實新東家為潘杰賢所屬公司，否認涉及陸資。陸委會副主委李麗珍今天表示，將會同相關機關了解，暫無可對外說明的資訊。

李麗珍今天在大陸委員會例行記者會回應相關提問時，做上述表示。

她說，蘋果新聞網是港資在台分公司，中華民國是法治國家，市場交易都是自由的，但必須符合港澳關係條例、外國人投資條例和公司法等法規。

至於蘋果易主是否涉及陸資，或有無違反相關法規，陸委會將會同相關機關了解，目前暫無可對外說明的資訊。

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之前外傳蘋果的買家是新加坡商人潘杰賢和香港商人黃浩，有民團憂心陸資是否藉此入主台灣媒體？上週有報導指港人李永康以「蘋果日報台灣分公司顧問」身分來台執行清盤，引起政府疑慮，要求李限期離境。

蘋果日報工會22日則發內部信向會員證實，新東家是潘杰賢的台灣公司「新海環球有限公司」，預計9月初接手，並稱無外傳的陸資投資人介入。（編輯：唐佩君）1110623