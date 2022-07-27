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蘋果新聞網出售遲未定案8/9將裁員 經部：未收到交易申請

2022/7/27 15:16（7/27 15:25 更新）
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台灣蘋果新聞網交易案至今沒進度，經濟部官員表示，尚未收到買方潘杰賢的交易申請案。圖為蘋果新聞網位於內湖辦公大樓大門外觀。（中央社檔案照片）
台灣蘋果新聞網交易案至今沒進度，經濟部官員表示，尚未收到買方潘杰賢的交易申請案。圖為蘋果新聞網位於內湖辦公大樓大門外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）台灣蘋果新聞網交易案至今沒進度，不過隨著台蘋通報8月9日裁員將近，台蘋未來營運備受關注；經濟部官員表示，尚未收到買方潘杰賢的交易申請案，若未來收到正式申請，經濟部將依法審查辦理。

媒體報導有意獨資購買台蘋的潘杰賢，26日試圖說服經濟部這項交易案，也主張已和擁有台蘋資產的港商黃浩完成簽約，但因無法提出港商黃浩能處分台蘋資產及營運的法律文件，台蘋面臨8月9日大量解僱的期限將近，恐吹熄燈號。

經濟部官員表示，目前尚未收到潘杰賢正式遞件申請審查，不過由於台蘋交易案為社會矚目案件，經濟部曾根據媒體報導，主動向交易案相關人士等了解交易過程。

知情官員透露，目前環節卡在黃浩無法提出能證明其擁有處分台蘋的權力與文件，後續仍有待雙方釐清此疑義。

經濟部表示，目前台蘋並未向經濟部申請任何公司變更登記案件；將尊重潘杰賢後續的商業考量及處理，如果未來有收到正式申請案，會依法審查辦理。（編輯：潘羿菁）1110727

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投審會：台蘋交易案尚未申請 會謹慎審查資金來源