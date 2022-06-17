台灣蘋果新聞網出售案 港籍清盤人違規限期離境

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台灣蘋果新聞網傳將易主，遭質疑涉中資購入媒體等問題。媒體報導，李姓港籍人士抵台主導清盤。移民署今天表示，李姓人士違規，依法廢止居留許可，要求10天內離境。

自由時報16日報導指出，國安單位查出香港李姓人士以「港蘋台灣分公司顧問」身分抵台，進入台蘋主導結清及大量解僱員工，形同港府黑手伸入台灣媒體，變相執行「港版國安法」。

移民署今天發布資料表示，對於各界擔憂，台灣蘋果新聞網易主後的新聞資料庫、員工個人資料等，若遭不當運用，恐有國安隱憂，內政部會同相關機關進行審查。

移民署指出，經審查後認定李姓港籍人士違反「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第22條規定，依同法第28條規定，依法廢止其居留許可證，近日已送出處分書，並要求10天內離境。

台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接，新東家將留用大部分員工，但卻同時通報大量解僱計畫書給台北市政府勞動局，預計在8月9日裁員280人。

經濟民主連合智庫召集人賴中強等人認為台灣蘋果新聞網出售案新東家疑有中資疑慮，且台灣蘋果新聞網執行長吳玉愛與財務長諶讚鑫涉違法傳輸個資，13日赴士林地檢署遞狀告發。

外傳買家為新加坡商人潘杰賢及港商黃浩，但被清盤中的香港壹傳媒有限公司在14日公告否認。（編輯：戴光育）1110617