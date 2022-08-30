潘杰賢成立壹蘋新聞網 經濟部：收到商標申請

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台灣蘋果新聞網新買家潘杰賢30日舉行記者會，他表示，因交易無法進行，決定成立新「壹蘋新聞網」，台蘋96%資遣員工將加入新公司。中央社記者郭日曉攝 111年8月30日

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）台灣蘋果新聞網買家潘杰賢今天宣布成立新「壹蘋新聞網」，台蘋96%資遣員工將加入新公司。經濟部今天表示，目前收到商標申請，審查重點將了解是否與台蘋Logo近似，不過智慧局相關申請案多，估計排隊審查等待期約5個月。

潘杰賢今天召開記者會表示，因台灣蘋果新聞網交易無法進行，因此決定透過「龍丞資本」成立新的「壹蘋新聞網」，台蘋有96%的資遣員工，將加入新公司。

經濟部官員表示，目前已收到「壹蘋新聞網」的商標申請，但因智慧局目前案件數量眾多，尚未排程審查，照智慧局估算，大約仍需約排隊5個月等待審查。

官員說明，因潘杰賢是以獨資方式新開一家媒體，並僱用舊蘋果的員工，且龍丞資本登記項目包含有媒體，所以可用原先既存的公司經營，未來實際經營時，若有金流進來，經濟部也會就實際狀況審查。

官員表示，至於商標申請，未來審查時，會檢視其商標、Logo是否與原本的蘋果日報有近似性，若無即可通過，若審查不通過，就需再修改後再次審查。（編輯：潘羿菁）1110830