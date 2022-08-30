台蘋大量解僱280人 北市府：31日是最後工作天

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原本洽購台灣蘋果新聞網的新加坡商人潘杰賢，30日宣布另成立「壹蘋新聞網」，將延攬96%原台蘋員工。圖為蘋果新聞網位於內湖辦公大樓大門外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市勞動局表示，台灣蘋果新聞網大量解僱計畫書通報的280人，明天（31日）是最後工作天。

台灣蘋果新聞網日前指出新買家為潘杰賢，但他今天召開記者會表示，因交易無法進行，決定成立新「壹蘋新聞網」，將接收原本8月31日要被台蘋新聞網遣散的96%員工。

北市勞動局指出，台蘋提出大量解僱計畫書通報解僱280人，期限到8月31日，意即明天為最後的工作天；勞動局並表示，已檢視過資方提供依法將解僱計畫書公告揭示的佐證，這部分沒有問題。

勞動局表示，之前台蘋的計畫書是預計8月9日裁員，那是因部分員工希望9日就可離職，這方面台蘋內部已經協商完成。（編輯：李亨山）1110830