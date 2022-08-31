台灣蘋果新聞網19年歷史畫句點 壹蘋9/1上線

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）台灣蘋果新聞網今晚午夜暫停更新，為19年歷史畫下句點，而延攬逾9成台蘋被資遣員工的壹蘋新聞網9月1日正式營運。長期觀察台蘋的紀錄片導演李惠仁表示，抱持祝福但仍需觀察。

「蘋果日報」1995年6月由香港壹傳媒創辦人黎智英創立，2003年5月開始在台發行，帶來狗仔隊跟監文化，但也積極做調查報導、為社運人士發聲且反共立場鮮明，尤其在2019年高調支持香港民主運動。

不過2021年香港壹傳媒多名高層遭拘捕，香港蘋果日報金流遭凍結， 台灣蘋果日報 台灣蘋果日報小檔案 2003年5月2日，「台灣蘋果日報」創刊，創辦人是黎智英。甫上市每日平均實銷量約42萬份，發行至2008年達每日52萬份。 2013年3月，台灣壹傳媒賣盤案衍生反媒體壟斷運動後，黎智英表示，不會再賣「台灣蘋果日報」與「壹週刊」等平面媒體。 2013年4月18日，「台灣蘋果日報」工會與「台灣蘋果日報」簽訂編輯室公約，是國內第一家平面媒體簽訂有法律效力的編輯室公約。公約規範勞資共同維護報紙公正客觀的立場，不受黨派、商業或利益團體左右，任何一篇報導都不能被收買，也不刊登偽裝成新聞的置入性行銷。 2019年7月4月，改為訂閱制，需繳會員費才可閱讀網路新聞；同年9月啟動收費制。 2020年6月22日，「台灣蘋果日報」受武漢肺炎疫情影響，營運虧損，分批資遣140名員工。 2020年7月1日，「蘋果新聞網」宣布取消付費訂閱制。 2021年2月17日，「台灣蘋果日報」宣布公司內部整併異動，合併紙媒及數位新聞。 2021年4月19日，香港壹傳媒宣布與某家「獨立第三方」訂立「不具法律約束力」的諒解備忘錄，這項宣布被視為將出售台灣蘋果日報。但條件未談妥，4月28日終止出售。 2021年5月14日，「台灣蘋果日報」宣布5月18日起報紙停刊，集中資源在「蘋果新聞網」。 看更多 關閉 財源連帶受影響，也因不敵廣告流量消失，同年5月將發行18年的紙本停刊止血，集中資源在蘋果新聞網，但仍無法阻止資金用罄危機。

台灣蘋果新聞網今天晚間11時59分起暫停更新，並裁員200多人，96%員工由新東家、新加坡商人潘杰賢成立的新平台「壹蘋新聞網」延攬，開啟歷史新頁。潘杰賢也承諾遵守「五不一絕對」原則，不用台蘋品牌、不用台蘋網址、不接觸台蘋個資、不使用台蘋資產、不介入新聞中立，絕對遵守台灣法律。

曾費時3年製作紀錄片「蘋果的滋味」、並在壹傳媒辦公室實地觀察的導演李惠仁今天接受中央社訪問時，被問及壹蘋是否能完整承接台蘋？李惠仁坦言還需觀察，「畢竟他們現在只有名字，無法使用累積近20年的影像，一切從零開始會很辛苦，我也是做媒體出身，影像是很重要的資產，能讓說故事變得豐富有歷史厚度」。

李惠仁指出，台蘋過去不論對台灣讀者或媒體都有很大影響力，從編採、下標方式，甚至是狗仔隊文化，都有許多人仿效採用，也養成讀者「有圖有真相」習慣。雖然台蘋總帶有腥羶色印象，但很多時候也用心做調查報導，「台蘋一直強調不畏強權，就算踢爆的人是高官或老闆朋友都不怕，也不接受關說、業配，讓大家覺得媒體應該就是要這個樣子」。

潘杰賢強調會著重「流量變現」，反而讓李惠仁擔心壹蘋財務問題。他指出現在有許多流量高的網媒，只需找點擊率高的國內外新聞抄，人數根本不用多，也不需要地方記者，從經營面來看，壹蘋承接200多名台蘋員工成本很高，「有做好新聞使命又要兼顧點擊率，我不知道資金可撐多久，畢竟媒體每天一開台就是在燒錢」。

李惠仁認為壹蘋還有個隱憂，「現在他們只是把這些人挖走，沒買到蘋果的殼和資料庫，若接下來有人要買殼呢？還是要觀察」；但李惠仁對壹蘋仍祝福，「只要不做假新聞，讓台灣有更多自由的言論市場都是好事」。

而壹蘋新聞網老闆潘杰賢先前就曾坦言，台蘋財務相關部門員工仍留用於原公司，新公司並未延攬，未來台蘋資料如何保存、資金走向等問題，由於壹蘋已和台蘋沒有關係，無法代為回答，但盼台灣主管機關能多關注。

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文化部今天回應中央社記者，有關台灣蘋果日報所保有的員工資料、未公開的新聞採訪資料、未經公開及查證的爆料、專欄作家與投稿者（含爆料）資料、報紙訂戶與網站會員資料、廣告客戶資料、相關稅捐資料等，只要足以直接或間接方式識別個人資料者，都屬個人資料應保護範圍。

文化部要求台蘋應針對所保有個資，具體訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，在9月5日前函送文化部。（編輯：張芷瑄）1110831