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壹蘋新聞網擬大量解僱 勞動部：會確保勞工資遣費

2023/1/10 16:26（1/10 17:26 更新）
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（中央社記者張雄風台北10日電）網路媒體「壹蘋新聞網」今天爆出將大量解僱員工的消息。勞動部表示，目前尚未收到大量解僱計畫書，正在與地方勞工局保持聯繫，會確保勞工拿到資遣費，其他部分則依法處理。

網路媒體「壹蘋新聞網」今天發布內部員工信件，內容指出為符合市場需求和國際變化，組織架構需要改變；針對組織架構以及業務性質進行調整，裁減部分人員。

壹蘋表示，公司自2022年9月正式營運起持續虧損情況始終未能改善，現已難以負荷。為因應市場需求及國際局勢之變化，公司經營團隊不得不組織調整，優化整體公司營運；將優先輔導適合的同事轉型到業務部或特勤中心。

「壹蘋新聞網」前身「蘋果日報」（蘋果新聞網）已於去年8月31日資遣全數員工，壹蘋接手營運至今約4個月，再次爆出大量裁員的消息。

勞動部勞動關係司長王厚偉接受媒體訪問時表示，目前的狀況因為還沒有拿到大量解僱的計畫書，也沒有勞工申訴，所以實際影響人數還不確定，根據資料，壹蘋到去年10月底投保人數共201人；正在與地方勞工局保持聯繫，會確保勞工拿到資遣費，其他部分則依法處理。

根據「大量解僱勞工保護法」，若資遣員工超過大量解僱勞工保護法門檻，應將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示，若未完成通報則可處新台幣10萬元至50萬元罰鍰。（編輯：陳政偉）1120110

#壹蘋
#壹蘋新聞網
#勞動部勞動關係司長
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