港委任人接管台蘋資金帳戶？ 金管會：銀行未獲聯繫

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（中央社記者謝方娪台北1日電）台灣蘋果新聞網8月31日熄燈，傳出港方擬委任人員接管台蘋，金管會表示，目前與香港壹傳媒集團有往來的銀行並未接獲港方委任人員聯繫要接管銀行帳戶，金管會將持續關注後續發展。

台灣蘋果新聞網8月31日熄燈，傳出港方指派的香港壹傳媒清算人擬委任一家顧問公司進行香港商蘋果日報台灣分公司清算及業務處理事宜，接管資料庫及銀行帳戶。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會回應，截至目前為止，與香港壹傳媒集團有往來的銀行並沒有接獲香港清算人的委任人員聯繫要接管銀行帳戶。

林志吉強調，銀行對於客戶帳戶及交易都要依銀行業防制洗錢相關規定辦理，對於媒體報導有重大特殊的案件，相關當事人在銀行從事的存款、提款及匯款等資金移轉交易，請銀行依規審慎辦理，金管會將持續關注此案後續發展並適時因應。

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陸委會今天上午也對此表達嚴正立場，陸委會表示，香港壹傳媒高層去年分別遭受拘捕清算，主要源自於港版國安法，港方依此惡法所為的相關判決或作為，有悖台灣公共秩序或善良風俗，且至今未經台灣法院裁定同意，依法應不認其效力。

陸委會指出，若港方執意將惡法黑手伸入台灣，相關機關將依法立即採取相關作為，阻止惡法效力滲透來台；陸委會並正告相關民眾不應配合執行惡法，以免觸犯台灣法律。（編輯：潘羿菁）1110901