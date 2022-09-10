香港羊村繪本案 5名言語治療師被判囚19個月

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香港「羊村繪本案」為去年7月言語治療師總工會人員，因出版繪本而遭起訴煽動相關罪名。（圖取自facebook.com/TheGUHKST）

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（中央社台北10日電）香港羊村繪本案的5名言語治療師此前被香港法院裁定發布煽動刊物罪名成立，今天被判囚19個月。

5名被告是香港言語治療師總工會成員，分別是言語治療師總工會主席黎雯齡、工會外務副主席楊逸意、工會秘書伍巧怡、工會司庫陳源森，與工會委員方梓皓。5名被告為3女2男，年齡介於25至28歲間。港府於去年10月撤銷工會登記。

去年7月，上述5人因出版三本童書「羊村守衛者」、「羊村十二勇士」、「羊村清道夫」，遭香港當局逮捕。

香港警方依刑事罪行條例逮捕了5名被告，指控他們出版「反送中」煽動性繪畫，意圖美化暴力，把涉嫌犯罪者英雄化，以及煽動兒童憎恨政府和司法制度。

據香港經濟日報今天報導，5人各被判囚19個月。

法官此前在判詞中指出，相關繪畫內容明顯否定中國對香港的主權，也否定香港的憲制秩序，甚至引導兒童對國家和港府產生錯誤認識，其出版顯然意圖煽動香港居民的不滿與離叛。

法官並說，其煽動意圖不僅源自文字，同時體現在繪畫的文字，試圖藉此對兒童腦海施加影響。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110910