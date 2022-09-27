前中聯辦官員：將香港建成中國特色社會主義主場

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（中央社記者呂佳蓉台北27日電）前香港中聯辦研究部部長曹二寶近期表示，香港未來的發展要把握住「兩個建設好」，「讓香港成為建設中國特色社會主義的一個主場」。

中國宏觀經濟論壇26日舉辦線上研討會，探討香港當前的經濟局勢與未來發展前景，曹二寶做出上述表示。

對於香港經濟新定位，曹二寶說，香港處在「國家所需、香港所長」的結合點上，地位是「國之重器」、「一國兩制」，要建設資本主義香港。

對於香港未來的發展，他指出，要把握中共總書記習近平提出的「兩個建設好」，標誌「一國兩制」是建設中國的方針，「讓香港成為建設中國特色社會主義的一個主場」。

他說，「兩個建設好」就是善用「兩制」之利的總要求。

「兩個建設好」是中共總書記習近平在2017年「七一」視察香港時指出的「既要把實行社會主義制度的祖國內地建設好，也要把實行資本主義制度的香港建設好」。

與會的中國經濟學家也對香港經濟發展提出看法。

香港交易所首席中國經濟學家，中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松表示，香港新的獨特的功能、地位和作用正慢慢顯出雛形。在推進人民幣國際化的過程中，香港具備獨有的優勢，「人民幣國際化首選肯定是在香港」。

美林亞太有限公司董事總經理喬虹指出，上半年香港經濟相對低迷，2022年GDP增速預期為-1.5%，但明年經濟增速會有所反彈。

瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬則強調，香港未來的發展，首先是務必保持與國際接軌，而不是單純成為中國另外的一個城市。

他說，香港的定位，雙輪驅動是必須的，一是中國的香港，二是國際的香港。香港與中國大陸緊密結合，堅持以法治精神為核心的市場經濟，兩點不可缺一。（編輯：曹宇帆）1110927