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反送中要角 香港公民黨遇接班問題可能解散

2022/10/4 11:34（10/4 11:39 更新）
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（中央社記者張謙香港4日電）據港媒報導，香港泛民主派重要黨派之一的公民黨面臨接班問題，如果最終無人願意接班，該黨將會解散。

根據明報今天的報導，公民黨負責執行黨務和實施推動該黨政策的執行委員會年底換屆，該黨早前召開集思會商討前途問題。

黨主席梁家傑上週向黨友發出「主席家書」說，集思會約有20人出席，執委會將繼續探討公民黨去向，並邀請黨友發表意見。

他說，如果公民黨要繼續運作，必須有「願意擔當執委的人」及「可能做的事」。

報導引述梁家傑說，包括他本人在內，本屆7名執委全部不會留任，而暫時沒有黨友有意接任執委；倘若最終無人接任，「就要送公民黨最後一程」。

公民黨於2006年3月成立，前身是關注政改的「四十五條關注組」，由中文大學政治與行政學系講座教授關信基擔任創黨主席，核心成員大都是法律界人士，包括余若薇、梁家傑、吳靄儀、湯家驊和楊岳橋，一度擁在立法會占有6議。

在2019年的「反送中」運動，公民黨扮演重要角色。香港國安法實施後，公民黨漸趨低調，立法會前議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪等也先後被捕及起訴。

楊岳橋等人其後更發表公開信，表示退黨，同時指公民黨「已經完成了歷史任務」，呼籲予以解散。（編輯：吳柏緯）1111004

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