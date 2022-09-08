香港國安法逾4千名教師離職 留者對前景感絕望

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（中央社台北8日電）香港實施國安法後，超過4千名教師離職，教師移民的人數也飆升6倍，而留下來的教師對香港的教育界感到絕望，認為「紅線哪裡都在」，就算薪酬福利再高，時時都要「提心吊膽」。

美國之音今天報導，國安法實施超過2年，自幼稚園開始就要實施國安教育，加上言論自由紅線處處、培養學生獨立思考的中學通識科被取消，香港出現近年最嚴重的教師流失率，教師移民人數大幅增加。

據香港教育局估計，上一個學年教師流失的人數估約4050人，當中3580人為公立學校教師。另據統計，平均每間學校有7.1個教師離職，當中移民的人數有260人，較前一個學年的37人大幅飆升6倍。

一位留下來的教師受訪時表示，教師離職及移民潮與實施「港區國安法」有一定的關係，國安法的生效是一個警示，更廣泛而言，整個香港的政治氣氛處處是紅線。

「你會擔心自己的子女會不會有什麼事呢？或者是他在接受什麼教育呢？你會想要子女只是面對著單一種的聲音，又或者是當他想憑良心講一件事，原來是會有後果的啊！這個不是一個父母會想樂見的事」，因此很多有兒女的教師都會選擇移民。

這位受訪教師表示，他對香港教育界的前景感到絕望，雖然香港教師的薪酬福利相當優越，但在處處紅線下，工作上無法有真正的滿足感，甚至每天要「提心吊膽」，計劃完成這個學年之後，明年可能會辭職。

但對於香港教師大批流失的問題，星島日報近期評論則表示，教師荒並非香港獨有問題，稱是全球現象，背後折射涉及疫情後人才市場緊張，各國正為解決教師荒和人才荒各出奇謀。

星島評論舉例，澳洲估計未來3年須增聘4000名高中教師，考慮輸入海外教師應急；另法國決定對新入職教師加薪1成、美國推出5萬美元（約新台幣154.5萬元）獎金挽留資深教師，並找退伍軍人和大學生充當教師；新加坡決定對所有教師加薪5%至10%不等。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110908