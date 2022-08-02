香港高等法院判鄒幸彤勝訴 下令批准放寬媒體報導限制

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（中央社香港2日綜合外電報導）香港高等法院今天撤銷一項重大國家安全案件法庭報導限制，裁定前「支聯會」副主席鄒幸彤勝訴，認定國安法指定法官羅德泉的決定越權，下令撤銷決定並解除媒體報導限制。

據路透社報導，香港高等法院原訟法庭法官李運騰（Alex Lee）決定取消下級法院裁判官對報導的禁令，將首次允許媒體公開報導香港國家安全案件的交付審判程序。

而據香港電台、「明報」、「信報」等媒體網站報導，已解散的支聯會及其前副主席鄒幸彤等人，被控違反「港區國安法」，涉嫌「煽動他人顛覆國家政權」。

鄒幸彤先前就此案，向法庭申請放寬交付審判程序報導限制，但遭到主任裁判官羅德泉拒絕，鄒因而向高等法院申請覆核。「國安法」指定法官李運騰今天做出裁決，下令豁免該案交付程序的報導限制，並指羅德泉先前的決定「越權」。

李運騰判辭寫道，裁判官無權拒絕解除限制，當天的決定屬越權，下令裁判法院撤銷該決定，並必須解除媒體報導限制。

李運騰稱，本案涉及「裁判官條例」對限制報導交付審判程序的真正詮釋，即裁判官是否有強制性責任，在被告提出請求時，解除施加於交付審判程序的報導限制，以及裁判官若有「酌情權」，他於決定時，是否曾做出與案件無關的考慮，或是忽略考慮與案件相關的因素。

李運騰指出，相關條例是要顧及公平審訊，但不認同香港律政司一方指條例也包括保障控方證人，並認為條例只是要保障被告，且目前亦有其他方法去保障控方證人。條文的意思就是被告提出請求時，裁判官沒有酌情權，唯有解除報導限制。有關裁判官行使酌情權而拒絕被告提出撤除報導限制的要求，由於根本沒有相關酌情權，故該決定屬越權。

香港司法部門或檢方是否會對法官的裁決提出上訴，目前還不清楚。

1989年5月間在香港支持八九民運全球華人大遊行中成立的支聯會，全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，是香港泛民主派政治組織，1990年至2019年曾連續30年無間斷舉辦六四遊行、燭光集會。2021年9月25日，支聯會特別會員大會通過決議，解散該組織。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110802