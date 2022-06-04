六四33週年 鄒幸彤在被告席上延續天安門記憶

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（中央社香港4日綜合外電報導）每年六四事件紀念日，香港前支聯會副主席鄒幸彤都會在維多利亞公園點上一支蠟燭，領導上萬人為六四死難者尋求正義。近幾個月，鄒幸彤持續傳達著相同訊息，不過地點卻是在法庭被告席上。

法庭是鄒幸彤僅剩的主要發聲場所。當局展開消除異議的全面掃蕩行動，拘留政治反對派、取締街頭抗議，抹去這座城市對天安門事件的記憶。

37歲的鄒幸彤已因其行動經歷多次審判，卻一直不屈服。她將自己的堅持與天安門事件中標誌性的「坦克人」相比，流著淚朗讀被殺害者母親的證詞，同時捍衛自己的言論自由權。她的發言引來法官與她爭辯，也贏得了旁聽席上數十名忠實追隨者的掌聲和網上的支持聲浪。

國家安全警察最近逮捕了她在法庭上的數名支持者，指控其中兩人公開支持鄒幸彤的行為構成了煽動。

鄒幸彤在監獄裡說過，中國在不斷抹殺香港對天安門事件的記憶，而她正利用自己出庭的機會，來延續對這種抹殺的抵抗。

不久前，香港還是中國領土上唯一允許舉行大規模六四紀念活動的城市，但近幾個月，香港已將1989年大屠殺受害者的雕像和紀念牆從大學校園裡清除，並關閉了一座博物館。

「她想在歷史上留下一份不屈服的證詞」，曾為鄒幸彤擔任辯護律師的張耀良說，「為此，她正在付出高昂的代價」。

鄒幸彤因參加和煽動他人參加2020年和2021年的天安門事件燭光守夜活動被判處了兩個刑期，共計22個月。她還被控威脅國家安全，正在等待審判，相關罪名將使她面臨長達10年的監禁，這一罪名涉及她在香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱支聯會）中的角色。

鄒幸彤說，她的意志不會被懲罰打垮。她在拘留期間寫道，「你甚至可能逼得我不說話，但逼迫不了我說我不相信的話」。

鄒幸彤的支持者稱她為「香港女兒」，最近幾個月，他們湧入她的臉書頁面，表示從她的演講，和她在獄中的寫作中獲得了力量和安慰。

去年10月，4名聯合國人權專家引用鄒幸彤的案例，對香港國家安全案件審判的公正性表示擔憂。今年1月，一群關注中國的著名學者，提名她和黎智英、黃之鋒等5名香港民運人士角逐諾貝爾和平獎。

在香港長大的鄒幸彤喜歡讀武俠小說，愛好定向越野。她第一次參加紀念天安門事件的燭光守夜時還是個學生，是陪同她的母親去參加活動。她對人們哀悼遇害者的場面感到痛心，這一經歷重塑了她的生活，讓她成為了一名活動人士。

2009年，她在英國劍橋大學學習地球物理學時，參加了中國領導人訪英期間的抗議活動，要求中國領導人承認天安門事件受害者。

2010年回到香港後，她在一個非政府組織工作，幫助患有職業性肺病的中國珠寶工人從香港老闆那裡贏得賠償。這份工作後來促使她學習法律並接手人權案件。

2015年，鄒幸彤在組織六四守夜活動的團體中擔任領導角色，並在第二年獲得大律師資格。

然而，去年6月4日，鄒幸彤在按傳統舉行的守夜活動開始數小時前被捕。先前當局以防疫限制為由禁止了該活動，但她公開表示她還是會去守夜。

她的前辯護律師張耀良說：「她的弱點是她不知道如何妥協。」

在鄒幸彤保釋期間，警方命令她和支聯會交出該組織的工作人員資訊和會議記錄。

鄒幸彤是支聯會的副主席，她拒絕服從命令，於9月7日向警方遞交了一封拒絕信，然後回到辦公室，為去年早些時候被國家安全警察逮捕的一名親民主立法會候選人的法律辯護做準備。

第二天早上，國家安全警察逮捕了鄒幸彤，指控她和其他支聯會的領導人煽動顛覆，理由是他們與外國勢力合謀破壞中國的國家安全，但沒有指明國外勢力具體是誰。

從那時起，鄒幸彤定期乘坐囚車到法院申請保釋。在被告席上，她經常為自己辯護，手拿成捆的文件，展開法律論證。

法庭上不乏戲劇性場面。

在1月4日的二審中被認定非法集會指控成立後，法官陳慧敏給了鄒幸彤一個求情的機會。鄒幸彤反而對定罪提出質疑，稱法官實際上將6月4日的守夜活動和言論自由定為犯罪。

她眼含淚水，開始宣讀天安門事件受害者父母的八部分證詞，其中描述了坦克、鮮血和屍體。

法官打斷了她，說法庭不允許她發表政治聲明。觀眾席上的鄒幸彤支持者提出抗議，說她只是在陳述事實。

鄒幸彤哭著說，在法庭上，受害者的話比她自己的話更值得被聽見。

旁聽席上爆發了鼓掌和歡呼聲。

法官回應說：「法庭是一個神聖的地方，不是表演的舞台。」法官後來轉向旁聽席，威脅說如果他們不停止，將命令法庭執行官採取行動。

作為回應，數名支持者站了起來，一個接一個地告訴法官他們鼓掌了，然後走出了法庭。

鄒幸彤在法官的反對下繼續宣讀另一份悼詞。

「即使法庭不想聽，我仍然有辦法說。」她請求人們在今後的天安門事件紀念日那天繼續點亮蠟燭。（編輯：戴雅真/核稿：張佑之）1110604